AFA preseleccionó a otras dos rosarinas

Nuevamente las chicas de Rosario quedan en la mira de la selección nacional con miras al Sudamericano de noviembre próximo. Esta vez las elegidas son la delantera de Central, Naiara Pioli, de apenas 11 años y preseleccionada para el Sub 15, y la enganche por izquierda, de 15 años, Agustina Arias, ex Sub 17 en San Juan y actual goleadora del torneo de la Asociación Rosarina de Fútbol (ARF).

Ambas seguirán siendo observadas junto a otras cinco nenas de Santa Fe y Paraná, por el equipo técnico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezado por Diego Guacci, quien dialogó con Ovación.

"En quince días practicarán en el predio de Ezeiza con chicas de otras siete regiones en que AFA dividió al país. Hace un mes comenzamos a ver jugadoras por distintas regiones, estuvimos en San Juan, Mendoza y San Luis y ahora en junio continuaremos por Córdoba y Tucumán", adelantó Guacci.

La preselección se hizo en varias etapas. De un total de 97 chicas de esta región (que incluyó a 21 clubes de las ligas Santafesina, Rosarina, Paranaense, Colón y Paceña), quedaron 40 para el día de la convocatoria, que fue el sábado pasado en Santa Fe.

De ese grupo, entre arqueras, defensoras, medioacampistas y delanteras, quedaron 18 y finalmente las que irán a Buenos Aires.

Los clubes rosarinos que participaron fueron Central (con 25 jugadoras), Social Lux y Club Atlético Defensores Unidos (Cadu).

Junto a Gucci trabajaron Bárbara Abot, Maximiliano Gabriel Brucoli y Vanesa Sarroca.