AFA la patea para adelante

Uno de los debates más polémicos del fútbol argentino se pateó para adelante. El Comité Ejecutivo de la AFA postergó para el 2019 la posible votación en favor o no de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), lo que implicaría la reforma de los estatutos de la casa madre del fútbol argentino. Una versión de la dilación es que el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, no podía estar presente en la próxima asamblea porque tenía que viajar a Chile a un congreso extraordinario de la Conmebol. Otra versión indica que los interesados en que se privaticen los clubes, no cuentan con el apoyo mayoritario de los asambleístas. Ya son varios los clubes grandes que manifestaron su oposición al viejo sueño del presidente Mauricio Macri, entre ellos los dos de Rosario: Newell's Old Boys y Rosario Central y sus directivos ratificaron la negativa a Ovación.





"Newell's es de los socios, ya lo dijimos hasta en el Concejo municipal. El nuestro es un club deportivo, social y cultural que fomenta la práctica de deportes, principalmente el fútbol, como dice el artículo 4to. del Estatuto. Y una sociedad anónima es una empresa, los dueños pasarían a ser los accionistas de acuerdo al capital que aporten. Las SAD buscan ganancias, objetivo de cualquier inversor. El ingreso de capitales extranjeros puede verse como positivo pero si se buscan los objetivos personales en lugar de los colectivos...No creemos que en primera división no hay instituciones que se manejan de esta manera, por eso legislar sobre algo que ya existe ayudaría a encuadrarlas correctamente. En la próxima reforma estatutaria la comisión directiva impulsará un artículo que exprese lo que decía al principio: el club es de los socios", dijo el vicepresidente de Newell's, Cristian Damico.

En tanto que el presidente auriazul, Rodolfo Di Pollina, reiteró que "los clubes nacieron y se concibieron como un espacio que une y contiene socialmente y para quienes trabajamos para fortalecerlos, las SAD no son el camino".

La Asamblea de AFA está conformada por 43 asambleístas (los 22 mejores promedios de primera A, más los del ascenso: 6 votos de Nacional B -3 por clubes metropolitanos y 3 por los del interior-, 5 votos de la B Metropolitana, 2 de Divisional C, 1 de Divisional D, 2 de Federal A y 5 de las ligas del interior). Todavía no se sabe si cuando se vote será a mano alzada o en secreto (una dinámica que les interesa a los pro SAD, porque confían con que algunos dirigentes digan una cosa a viva voz y voten otra). Pero hay que tener en cuenta que para tomar una decisión favorable se necesitan dos terceras partes de los 43 representantes. Con once que voten en contra, el proyecto se caerá.

No hubo abiertas posturas a favor de las SAD. En cambio las en contra salieron de boca de los dirigentes, se leyeron en las redes, se ratificaron en asambleas y también se expresaron a través del canto de las hinchadas. Pero habría que tomarlas con "pinzas" porque mucha negociación puede haber de acá al 2019. Nadie descarta, por ejemplo, que el decreto 1212/03 se convierta en moneda de canje. Se trata del beneficio vigente del que gozan algunos clubes por régimen especial de aportes de los futbolistas y contribuciones patronales por el personal docente y administrativo que tienen en sus escuelas o institutos educativos (son unos 11 mil trabajadores encuadrados en este sistema desde 2003). Un artículo que la Afip estudia reformar o reemplazar.

Hoy por hoy cada caso es particular. Boca es la figurita disputada en esta historia, por la situación aceitadísima de su presidente, Daniel Angelici, con Macri. El mandamás xeneize manifestó que Boca no se convertirá en una SAD (si ya no lo es, tal cual otros clubes grandes), pero la entidad no se expresó formalmente. Aunque Angelici deslizó que las SAD favorecerían a algunos clubes chicos. River a través de su web publicó el rechazó decidido en la asamblea de representantes de socios, en forma "unánime y por aclamación". El presidente de Racing, Víctor Blanco, adelantó que la postura de la Academia es votar en contra. El Independiente de Moyano dijo que "no"; el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, se mostró crítico pero más convincente sonó la hinchada cuando cantó el hit contra Macri acompañado por el "San Lorenzo no se vende". Y Gimnasia, Argentinos, Lanús, Temperley, Defensa y Justicia, Vélez, Atlético de Tucumán, Banfield y Colón también se expresaron en contra.

20 de julio

Cada 20 de julio se recuerda el día que el hombre pisó por primera vez la Luna en 1969. También se celebra el Día del Amigo y, en el fútbol, es el día en que Macri perdió por goleada en su primer intento de echar mano a las SAD en AFA.

Fue en 1998. El presidente de la asociación era Julio Grondona, quien convocó a la asamblea extraordinaria para tratar un proyecto que le había presentado el por entonces presidente de Boca. Macri expuso sus argumentos. Para él la entrada de inversionistas salvaría a los clubes en crisis económica.

El ex vocero de AFA, Cherquis Bialo, contó la anécdota sobre ese día imitando la voz de "El jefe" en un stand up que puede verse vía web. Asegura allí que Grondona pidió que se vote la idea de Macri. Que se contaron 38 manos en contra y sólo una a favor. Y que El Jefe dijo: "Perdimo Mauricio".