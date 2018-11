Advertencia para De Felippe

Boca cerrada. El DT no podrá quejarse, de lo contrario puede ser sancionado.

El tribunal de disciplina de la AFA advirtió a Omar De Felippe para que no realice nuevamente "expresiones injuriosas, agraviantes y ofensivas contra la AFA, sus autoridades u organismos anexos". Esta advertencia fue a partir de las declaraciones del entrenador, cuestionando a la AFA, la Copa Argentina y la Superliga por la programación de los partidos de Newell's. ¿Qué habrá pensado ayer el DT, cuando se cambió de las 21.15 a las 19.15 el horario del partido de mañana ante Defensa y Justicia, a raíz de la postergación de la final de la Libertadores?

En el boletín número 5560 del tribunal de disciplina "se hace saber al director técnico Omar De Felippe, del Club Newell's Old Boys, que deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 157 de transgresiones y penas". Este artículo habla de "suspensión de dos meses a tres años al que manifieste públicamente, por cualquier medio, expresiones injuriosas, agraviantes, ofensivas, maliciosas, tendenciosas o insidiosas, contra la AFA, sus autoridades u organismos anexos y también contra idénticos entes extranjeros".

"Tuvimos cinco partidos en 16 días. Estás luchando contra monstruos que tienen muchas cabezas. Cuando me meten el dedo donde no me lo tienen que meter, reacciono", había declarado el DT.

De Felippe se había quejado porque que el partido ante Estudiantes en Quilmes se suspendiera por una lluvia que nunca afectó al campo de juego, por la imposibilidad de adelantar un día el partido ante Argentinos en el Coloso y por no programarse el clásico por la Copa Argentina en la última fecha Fifa.

Ayer, la suspensión de la final de la Libertadores derivó en un cambio de horarios de varios partidos de la Superliga, entre ellos el de Newell's. Si De Felippe piensa que se improvisa y se prioriza a unos en perjuicio de otros tiene razón, aunque ahora deba cuidarse en decirlo si es que no quiere ser sancionado.