La mejor jugadora del mundo sigue marcando la cancha. Delantera en el Lyon y tres veces campeonas del Champions League, Ada Hergerber, la primera mujer en ganar el Balón de Oro, renunció en 2017 a la selección por las diferencias sexistas de su país, que alcanzó un acuerdo histórico en igualdad de salarios. Y ahora, la joven de 23 años decidió que no jugará el Mundial de fútbol femenino de Francia, que se disputará entre el 7 de junio y el 7 de julio próximos, por considerar que todavía las mujeres no son tratadas igual que los varones.

En el mejor momento de su carrera la jugadora le dice "no" al entrenador Martin Sjorgren.

“Quise convencerla, pero ella ha decidido no participar. Como entrenador debo enfocarme en las jugadoras que van a formar parte del equipo y Ada no está”, aseguró el técnico.

Hergerber tuvo que tolerar que durante la gala del Balón de Oro, el machirulo animador, el disc jockey Martin Solveig, le preguntara si podría bailar twerking (sensualmente en cuatro patas) sobre el escenario.

El supuesto chiste misógino, ya que no se lo hizo ni al mejor jugador masculino Luka Modric ni al mejor juvenil Sub 21 Kylian Mbappé, fue repudiado por el público en las redes y de parte de la jugadora recibió un sencillo y serio: "No".

Tras el reclamo de hace dos años las futbolistas duplicaron el sueldo que percibían: la cifra mensual pasó de 330 mil euros a 640 mil. ¿Qué pasará tras esta nueva lucha de Hergerber?

Despedida

La selección argentina, integrado por las rosarinas Vanina Correa y Virginia Gómez, jugará un partido de despedida previo al Mundial. Será contra Uruguay, el 25 de mayo, en el estadio Juan Gilberto Funes, de La Punta (San Luis).