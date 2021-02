La vuelta al pago de Jorge Broun está virtualmente sellada. Ayer fue un nuevo día movido en la vida política auriazul. La mesa chica directiva mantuvo una reunión presencial en la sede de calle Mitre al 800 con el empresario y agente del jugador, Roberto San Juan.

Se pusieron sobre la mesa las diversas variables que diseñó Central en pos de contratar al arquero que viene clamando Cristian González como prioridad para encarar la próxima campaña.

Como el canalla tiene desde hace varios días todo cocinado con el jugador en materia de contrato, que será por los próximos dos años, la charla giró en las posibilidades de ablandar la férrea postura que adoptó la comisión del lobo a último momento. Porque pasó de pedir 130 mil dólares a 250 mil. Un monto inviable para la actual tesorería auriazul.

Pero como la intención del club de Arroyito es tener a Fatura en el arco, las posibilidades jamás se agotaron. Todo lo contrario. La dirigencia potenció recientemente la voluntad y no claudicó en el intento por renegociar con Gimnasia. Desde el otro lado de la mesa comprendieron que ante la llegada de Rodrigo Rey, sumado a que Broun sentó postura y remarcó que deseaba radicarse en esta ciudad porque quería jugar en su club, reabrió el canal del diálogo y anoche se acordó que hoy será una jornada clave.

Es más, según certificó Ovación, en La Plata están bien predispuestos para liberar al arquero a cambio de una suma racional a modo de resarcimiento. Restará ver cómo se desarrollará el cónclave entre los directivos, y en qué número ajustarán la salida. Pero todas las fuentes consultadas indicaron que el arribo de Jorge Broun está al caer. Y está dado para que se formalice hoy mismo.

Gato en Arroyito

Otro ítem a resolver en lo inmediato radica en la posible llegada a préstamo de Gastón Avila. El juvenil fue ofrecido anteayer al canalla por sus representantes una vez que se consumó la adquisición de Marcos Rojo por parte de Boca. El cuerpo técnico canalla y la directiva tomaron nota y consensuaron sumarlo porque consideran que el defensor podría aportar seguridad en el devaluado fondo. En tanto, la chance de sumar a Joaquín Novillo sigue latente.

gatito.jpg Gastón Avila hizo parte de las inferiores en Central y fue vendido a Boca en 2019.

Si bien la chance llegó por obra y arte de los agentes del Gato, lo cierto es que el xeneize no pondrá barreras en ceder de manera temporal al zurdo zaguero central de 19 años. Incluso el Consejo del Fútbol boquense vio con buenos ojos ceder al rosarino para que pueda tener continuidad, algo que en la ribera no iba a suceder porque tendrá por delante no solo a Rojo sino además a Carlos Izquierdoz, Lisandro López y Carlos Zambrano.

Es más, Miguel Angel Russo también aspira a que el pibe surgido en Tiro Federal y pulido en las juveniles canallas pueda tener minutos en cancha. Por eso cuando lo llamó el Kily González, según argumentaron desde Arroyito, el entrenador dejó en claro que le allanaba el camino para que lo sumaran. Que todo dependía desde ahí en más de la gestión que formularan en estos lares.

Desde Central le confiaron a Ovación que iniciaron ayer mismo contactos formales para ver si acuerdan cuanto antes la cesión temporal del hermano del Chimy. El mismo zaguero central que fue vendido por el canalla hace dos años a Boca a cambio de casi tres millones de dólares por el 60 por ciento de los derechos.

Habrá que aguardar cómo se desarrollarán hoy las gestiones, ya que ante la voluntad del juvenil de salir de Boca para poder jugar aparecieron varios candidatos que están muy interesados en sumarlo. Por lo tanto, Central deberá ser determinante y materializar la llegada de manera inminente porque ya tiene todo servido en bandeja.

Bonansea se fue, pero Bottinelli aún no

La dirigencia de Central concretó la baja del préstamo del atacante Alan Bonansea. El ex Atlético de Rafaela, que llegó a Arroyito por sugerencia de Raúl Gordillo, no puso reparos cuando le avisaron que no formaría parte del nuevo proceso, más allá de que recién tenía poco más de tres meses como jugador de la casa. Mientras que la rescisión de Jonathan Bottinelli continúa sin sentencia. Las partes no logran consensuar la interrupción del contrato, que caduca en diciembre próximo. El zaguero central también fue informado que no cuajaba en los planes institucionales, pese a que acumulaba tres meses como jugador centralista. La comisión auriazul buscará acelerar los trámites y tener una definición esta semana para evitar seguir dilatando un tema que consideran terminado. En tanto, el experimentado jugador volvió a entrenar. Eso sí, lo hace de manera diferente en el country de Arroyo Seco, mientras el grueso trabaja con el Kily González.