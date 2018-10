Accesible para un regreso exitoso

El hipódromo de Palermo iniciará esta tarde desde las 15 la nueva semana del calendario turfístico, conformando una petit reunión de once competencias y sobre la base del Handicap Empeñosa.

Ubicada en 6º turno y sobre la distancia de 1.200 metros, la prueba promete contar con la presencia de doce yeguas de 5 años en adelante -ganadoras plurales- y donde la zaina Holy Tala buscará salvar el interregno de más de cuatro meses con la firme intención de volver a la senda triunfal.

Superados los problemas que la mantuvieron al margen, la hija de Manipulator surge como una de las principales animadoras, apoyada en una campaña productiva.

Si bien sus mejores actuaciones pertenecen al ámbito sureño, la pensionista de Héctor Sueldo ya demostró que en este escenario -aunque hace tiempo- también le resulta ideal.

De la extensa nómina de rivales surge Luna Luminosa, otra con parejo palmarés y que tiene al reducto sureño como bastión.





Palermo: fondistas en el Clásico Casares

El domingo venidero, la arena del hipódromo de Palermo también será el epicentro de otra jornada hípica, teniendo al tradicional Clásico Vicente L. Casares, cotejo del que participarán 9 fondistas, tales los casos de: Expresso, Ganger, Gold Spurs, Kilimanjaro Safaris, Marcus Aurelius, None Like Him, Paddock Seattle, Timeless Call y Un Apostol.





Placé de Hi Happy en Belmont Park

Al argentino Hi Happy cosechó un valiente placé al pescuezo del puntero Blacktype (logró el Double-Event) en el marco del Knickerbocker Stakes (Grado II, 1.800 metros., US$ 200.000), disputado en el césped normal del hipódromo Belmont Park.