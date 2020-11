Acassuso venció a Argentino de Quilmes y entró al reducido por el ascenso

De esta manera, Acassuso llegó a las 38 unidades, se situó sexto en la tabla anual y desplazó al séptimo lugar a UAI Urquiza, que pasará a jugar en los reducidos por el segundo ascenso.

El encuentro se suspendió en marzo último por la pandemia del coronavirus, motivo por el cual esta tarde se llevó a puertas cerradas.

La primera fecha del hexagonal que definirá el primer ascenso se jugará el sábado venidero y la fecha inaugural será la siguiente: Acassuso vs. Villa San Carlos, Almirante Brown vs. Tristán Suárez y Comunicaciones vs. Justo José de Urquiza.

El ganador del hexagonal clasificará para la final del torneo en la que se enfrentará ante Almirante Brown, vencedor del torneo Apertura, en un partido único.

Pero si el ganador del hexagonal fuera Almirante Brown. el conjunto de Isidro Casanova se quedará directamente con la primera promoción a la categoría superior.