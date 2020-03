Acá lo mejor es prevenir

Nos parece que es una medida preventiva, que hay que cumplir por lo que se viene y por la gravedad del tema por los riesgos de contagio. Por eso creemos que lo mejor en estos casos es prevenir. No sé si es algo que se podía haber evitado pero de lo que estamos seguros es que lo mejor es prevenir. Ante la declaración del virus como pandemia no nos queda otra que hacer que la sociedad en su conjunto entienda y acate la decisión, pero sobre todo que pueda responder lo mejor posible porque cuanto antes se pueda hacer menor será el riesgo de que esto se expanda. Esta medida sí impacta en la actividad y generación de recursos y es una preocupación de todos los clubes, pero sabemos que se trata de un aspecto secundario en este tema. Todos tenemos una estructura de gastos y por el momento no sabemos cómo va a impactar, pero insisto, acá lo primordial es detener la pandemia. Sabemos que esta medida será al menos por dos semanas y después de ese tiempo se tendrá un panorama más claro sobré cómo seguir. Podría tratarse de una medida que va a durar un tiempo. Todos los socios entienden que se trata de una razón de fuerza mayor y que al club no le queda otra que acatar la decisión que se tomó. No es lo ideal pero estamos todos bajo la misma incertidumbre.