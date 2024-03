Abel Hernández, la carta que en Central esperan se destape en la Libertadores

Hasta aquí jugó poco y no convirtió. Fue una de las apuestas fuertes de Russo y siempre se lo trabajó para que llegara lo mejor posible al inicio de la Copa

En esta nueva etapa que está por comenzar, Central necesita de todos y cada uno de los actores, desde el primero al último, pero por supuesto que hay casos puntuales entre los futbolistas en los que hay ciertas expectativas. Y frente a una competencia de la relevancia de la Copa Libertadores la experiencia internacional suele ser un aspecto fundamental. Por eso si hay alguien a quien el cuerpo técnico pretende potenciar es a Abel Hernández . Desde lo físico lo viene trabajando desde el día en que el uruguayo puso un pie en Rosario, desde lo futbolístico, el desafío pasará por lograr que el equipo genere fútbol y situaciones en mayor medida para que el centrodelantero tenga mayores posibilidades de cumplir con lo suyo: el gol, algo con lo que hasta aquí no pudo .

Para un 9 no hacer goles es un peso importante y nadie sabe exactamente de qué manera transita esta situación Abel Hernández, pero está claro que el contexto es particular, por esa llegada tardía, sobre el final del libro de pases, y en medio de la lesión muscular aún no resuelta definitivamente. Fue eso lo que hizo que el inicio de su proceso en Arroyito fuera más lento de lo previsto.