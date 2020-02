"Nunca más hablé con él porque tampoco lo propuso... Hablé con un montón de gente de River, me dijeron cómo era Marcelo (Gallardo) y la verdad no sé lo que pasó en ese momento. Nos hemos cruzado como jugadores y como técnicos y no pasó nada", detalló el Pato Roberto Abbondanzieri, ex arquero canalla y de Boca, quien recibió un rasguño del Muñeco en la semifinal de la Copa Libertadores de 2009.