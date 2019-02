Abal ya lo dirigió tres veces y todas fueron empate: una en el Coloso y dos en Arroyito

Además de lo que puedan planificar los entrenadores y ejecutar los jugadores dentro del campo de juego, el árbitro es otro de los protagonistas siempre está bajo la lupa en un clásico.

En este caso será el turno para Diego Abal, quien ya tiene tres derbys rosarinos sobre el lomo (todos fueron empate). Casi nadie hizo hincapié en la designación de Abal, a excepción de Edgardo Bauza, quien el viernes declaró abiertamente que "esperaba que designen a un árbitro de mayor jerarquía".

Una afirmación fuerte en la previa de un partido caliente. No obstante, si hay algo que no le falta a Abal es experiencia, más allá de hoy no esté entre los 10 internacionales que tiene el fútbol argentino. El de esta tarde será el cuarto clásico rosarino que dirigirá.

El primero fue en noviembre de 2009 (2-2, Gervasio Núñez, Chitzoff, Bochossian y Achucarro). En 2010 1-1 en el Gigante (Braghieri y Schiavi, de penal), mientras que el El elegido. Abal fue al sorteo para el clásico rosarino junto a Patricio Loustau. de 2015, también en Arroyito fue empate sin goles.