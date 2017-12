A uno lo cuidan, el otro debuta

Franco Escobar será baja porque su venta es inminente. Y como San Román debe cumplir una fecha de suspensión se le abrió la puerta al juvenil Facundo Nadalín para que haga su aparición en primera división. En otra decisión de apostar a pibes de las inferiores con el afán de encontrar, en un futuro no muy lejano, un valor importante para transferir y recibir dólares que sirvan para solucionar los importantes problemas económicos del club. El Chocho, sin muchas otras alternativas a mano, optó por meter mano en los pibes y darle la chance de mostrarse en la máxima categoría y continuar en el camino de renovación y apuesta por los valores de la entidad. Los que, en definitiva, solucionarán en el futuro problemas de dinero, aunque claro está que Newell's hace rato que necesita ingresos importantes que no los pudo conseguir. Es por eso que debe lidiar día a día con diferentes inconvenientes.

El entrenador contó una vez más que la partida de Escobar a Atlanta United es inminente, más aún teniendo en cuenta que el jugador concluye su vínculo en junio de 2018 y junto a su representante, Francisco Culasso, decidieron que Newell's aproveche en realizar una venta y evitar su salida en condición de libre. Entonces, para no arriesgar al futbolista a que sufra una lesión que frene la operación Llop decidió darle rodaje al pibe Nadalín.

"Se van a encontrar con una novedad porque es muy factible que debute (Facundo) Nadalín como lateral derecho, ya que es casi una obviedad la transferencia (a Atlanta United) de Franco (Escobar). Después, el resto del equipo será el mismo que jugó contra River", adelantó el conductor leproso despejando cualquier especulación que pudiera presentarse. Y como es su costumbre, no escondió nada y confirmó la formación que utilizará mañana, a las 21.30, frente a Racing, en la despedida del equipo en el Coloso y en la antesala a lo que será el clásico con Central. En el cierre del primer semestre de la Superliga.

"Me defino como un lateral derecho (categoría 97) que pasa bastante al ataque bastante, pero a la hora de marcar me considero aguerrido", declaró el defensor de 20 años. Características similares a las que ostenta José San Román y a quien reemplazará mañana frente a la Academia.

El lateral apareció en escena gracias a que la dirigencia de Newell's, junto al okey de Llop, determinó guardar a Escobar (tampoco estará en el clásico con Central), cuya operación con Atlanta está acordada, y evitar alguna situación inconveniente cuando sólo restan dos fechas. Y apuntó a toda la energía y ganas de Nadalín para debutar y ser la alternativa de San Román en el futuro.

Una formación con 4 pibes de la cantera

Con la presentación de Nadalín mañana, en el Coloso, cuando enfrente a Racing habrá cuatro juveniles en el equipo que pondrá en cancha Juan Manuel Llop. Además del defensor mencionado también estarán en cancha Ferroni, Torres y Rivero. En tanto, la formación que utilizará será con Luciano Pocrnjic; Nadalín, Nicolás Bianchi, Nehuén Paz y Leonel Ferroni; Juan Sills y Braian Rivero; Joaquín Torres, Brian Sarmeinto y Víctor Figueroa; Luis Leal.