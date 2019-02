A Santa Fe con equipo alternativo

Si hay algo que no cambió de lo que iba a hacer Bauza con lo que hará Paulo Ferrari es la apuesta por un equipo alternativo para el partido de mañana frente a Sol de Mayo por Copa Argentina (a las 21.10, en cancha de Colón). Es que de no producirse algún cambio sustancial en el plan inicial, el Loncho apostará por jugadores que habitualmente no son titulares. De todas formas habrá que esperar recién hasta la práctica de hoy por la mañana para saber cuáles serán los futbolistas elegidos. Ayer hubo algunos movimientos específicos con aquellos que no actuaron el pasado viernes en cancha de Lanús, pero lejos estuvo de parar un equipo en cancha.

A priori sería sencillo poner 10 u 11 nombres sobre la mesa, pero dependerá mucho también de a quiénes considere de aquí en más como jugadores base del equipo titular.

Un caso que podría ser ejemplo: Nahuel Molina no jugó en Lanús, pero podría ser uno de los marcadores de punta para lo que viene y habría que ver si lo arriesga mañana. Algo similar corre para los delanteros, especialmente en el caso de Germán Herrera.

Por lo demás, es probable que Josué Ayala haga su debut en el primer equipo (ya atajó en reserva). Marcelo Ortiz y Oscar Cabezas tiene muchas chances de formar la zaga central y en la punta izquierda podría aparecer algún juvenil.

Lovera, Ojeda, Pereyra, Pablo Becker, Jarlan Barrera y Duván Vergara son otros de los tantos futbolistas que podrían tener mañana una oportunidad. Pero todo eso seguramente quedará definido hoy, cuando el DT decida los once con los que iniciará su carrera al frente del primer equipo.

Arranca la venta de entradas

Hoy se pondrán en venta las entradas para el choque de mañana ante Sol de Mayo. El expendió será en las boleterías del Gigante, de 12 a 19, mientras que mañana seguirá la venta, desde las 16, en el estadio de Colón. Los precios son los siguientes: generales 350 pesos y plateas 600.