A Rosario con líderes locales

El sábado 7 y el domingo 8 de abril, los rosarinos tuercas tendrán una gran oportunidad de volver a ver automovilismo del bueno en el Juan Manuel Fangio. Luego del magnífico cierre de 2017 con el premio Coronación del Turismo Nacional (y el título en la Clase 2 del de Villa Gobernador Gálvez Alejandro Bucci), el Súper TC 2000 abre la temporada del autódromo rosarino con una cita de lujo. Es que no habrá una sola carrera sino dos y por primera vez en el nuevo trazado alargado, acorde a los requerimientos de la categoría. El primero de los cuatro "grandes premios" del año será en esta ciudad y con un aditivo que seguramente será más convocante. Luego de la primera cita de ayer en el Oscar y Alfredo Gálvez de Buenos Aires, el puntero del campeonato es el representante local y actual campeón, el parejense Facundo Ardusso. Y de bonus track, completará programa la Fórmula Renault (F-R), que también traerá como líder y escolta a los integrantes del equipo rosarino Litoral Group, Nicolás Moscardini, ganador ayer, y Guido Moggia.

El STC 2000 puso primera ayer en el Gálvez, aunque en realidad lo hizo el sábado cuando Ardusso sumó los 2 puntos de su 6ª pole seguida y los 10 de la carrera clasificatoria. Ese triunfo de la competencia corta le valió largar en punta, con la nueva modalidad de partida detenida, en la que esta vez Agustín Canapino lo doblegó al llegar al curvón y lo propio hizo Leonel Pernía unos giros después. En medio de un trámite aderezado con lloviznas intermitentes, con despistes y roturas que la hicieron atrapante, al Titán se le rompió el motor cerca del final dejándole el triunfo a los hombres del Rombo, con el Tanito a la cabeza. De 22 autos, apenas llegaron 10 y el parejense arribó cerca del Tanito pero no tanto.

Igual, con el segundo puesto, a Ardusso le alcanzó para empezar dominando el campeonato y así llegará al Fangio no sólo con el "1" en los laterales y parabrisas, sino con el 1 en el campeonato. Nada mal para empezar ni para llegar a un autódromo donde será local y donde el año pasado se dio el gusto de ganar la carrera sabatina.

"Fue un buen fin de semana para mí. Hay cosas para mejorar para ir a Rosario pero llegaré puntero. La verdad es que no podía pelear por la carrera y ya creía que iba a ser tercero, pero la rotura del motor de Canapino me benefició, a mí y al equipo", dijo el parejense sobre Renault, que sigue dominando, esta vez sólo bajo la estructura de Marcelo Ambroggio.

La Fórmula Renault será el otro gran atractivo y el equipo que estará a sus anchas será el Litoral Group, de Gabriel Bonavía y Andrés Ríos en la atención de los autos que defenderán la punta del campeonato. Esa que consiguió Moscardini con su triunfo de ayer y con Moggia como escolta. En tres semanas, para no perderse.