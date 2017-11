A recuperarse fuera de Tablada

Volver a la victoria es la premisa de Central Córdoba para seguir escalando en la tabla de la Primera C. Los charrúas visitan a Excursionistas a partir de las 15.30, por la 12ª fecha y con el arbitraje de Alejandro Ramírez. El técnico Ariel Cuffaro Russo dispuso el mismo equipo que perdió domingo ante Cañuelas (1-2), en el Gabino Sosa.╠

■□Tras la derrota ante el rojo de Cañuelas, el DT charrúa tuvo que trabajar en lo anímico para afrontar el compromiso de esta tarde en la complicada cancha del Villero. Y ayer, tras la práctica, apostó al mismo once titular que perdió ante Cañuelas en Tablada. "Voy a repetir el mismo equipo para enfrentar a Excursionistas. No soy de hacer cambios y más cuando el equipo jugó bien. Lo hablé con el grupo y le expresé que voy a seguir apostando a los mismos titulares. El plantel está tranquilo y convencido que los triunfos van a venir", sostuvo el técnico Cuffaro Russo.╠

■□Por su parte, Cristian Sánchez confía en revertir con un triunfo después de la derrota ante Cañuelas en el Gabino Sosa. "Estamos amargados porque se nos escapó un partido increíble en nuestra cancha. Hicimos todo para ganar pero por errores propios y los fallos del árbitro Habib nos quedamos sin nada. Ahora debemos mirar lo que viene, lo inmediato es Excursionistas y lo único que nos sirve es la victoria", dijo el volante charrúa.╠

■□A Central Córdoba se le vienen dos partidos en cuatro días. Hoy visita a Excursionistas y el sábado recibe a Merlo, en barrio Tablada.



Fecha 12

Ayer

J. J. Urquiza 1-0 Cambaceres

Dep. Merlo 2-0 Def. Unidos

Dep. Armenio 0-0 Midland

Hoy

15.30 Excursionistas v. C. Córdoba

Berazategui v. Sp. Italiano

Cañuelas v. Ituzaingó

L. N. Alem v. Sp. Barracas

San Martín (B) v. Argentino (Q)

El Porvenir v. Luján

17 Laferrere v. Dock Sud