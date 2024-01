A puro rastrillo y pala, así entrenan los atletas argentinos en Cachi para sus metas olímpicas

Al no poder utilizar la pista del Cenard, acondicionan un predio de tierra. Entre ellos está el residente en Rosario, Julián Molina, el santafesino José Zabala y el bonaerense Félix Sánchez.

Jamás se podrá decir que los deportistas argentinos no agarran la pala , término que se suele utilizar para catalogar de "vago" a un sector de la sociedad. Muy por el contrario y, a falta de una pista de tartán que debería estar en condiciones a esta altura del año en el Centro de Alto Rendimiento de Cachi (Salta), un grupo de atletas de elite del más alto nivel nacional decidieron poner manos a la obra para marcar una pista de atletismo de entrenamiento y así seguir con sus preparativos. Entre ellos se encuentre el residente en Rosario, Julián Molina, quien anunció que este será el último año como atleta profesional y por eso está trabajando duro para poder llegar a los Juegos Olímpicos de Francia, donde buscará mejorar la performance mundialista del año pasado en Budapest y cerrar una carrera gloriosa.

Ocurrió que desde el 1º de enero, cuando Molina llegó a Cachi (ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del mar) junto con el santafesino José Zabala para preparar sus objetivos de este año, la carpeta de tartán había sido arrancada para reacondicionar la pista y no había novedades respecto a la finalización de obra. "Nos dijeron que no podíamos ingresar más a la pista porque se dañaba el suelo, pero Félix Sánchez (atleta elite de Adidas) viene del palo de la construcción y sabe muy bien que eso no es así, que es todo mentira", le comentó el fondista nacido en Paraná y rosarino por adopción.