A prenderle velas a Higuaín

Que el puesto de 9 no esté asegurado en la selección nacional, más allá de cómo Sampaoli considere debe ser un "9", es un claro déficit cuando falta tan poco para el Mundial de Rusia. Que ese lugar clave de cualquier equipo esté en duda, que esté en disputa y en etapa de tener que demostrar para sus candidatos, aunque sean los de siempre, alerta de un costado flaco más que importante. Hoy será el turno después de mucho tiempo de Gonzalo Higuaín, que en el único parámetro en que hay que pararse, el de la actuación en su club, se ganó últimamente el lugar. A la par marcha Sergio Agüero, otro de rendimiento superlativo en el City (otro equipo que como la Juve, vale decir, en sus ligas están muy por encima del resto), al que lo afectó una lesión en las últimas semanas. Y la que fue la apuesta del Zurdo que sacudió la estantería, la de Mauro Icardi, a decir verdad no deslumbró en la selección, tuvo un parate importante en Inter y ahora parece que volvió con todo, pero perdió terreno. Debe preocupar entonces la situación. Porque Higuaín es un gran 9, sería el indiscutible, pero habrá que ver si puede sobrellevar al fin las críticas despiadadas por las finales perdidas. Para él hoy es una prueba de fuego. Lo será para el Kun también, que no se salvó de ser apuntado. E Icardi habrá que ver si le queda tiempo para reencender la ilusión. Argentina llegó a la final del Mundial 2014 y de las Copa América 2015 y 16, todas perdidas por nada. No fue un fracaso, aunque muchos lo consideren así. Y por eso, ya que desde entonces no apareció otro 9 que patee el tablero ni pueden ser reemplazados fácil con otros esquemas, será clave que los que vuelven descarguen ya el lastre. No hay tiempo ni alternativas. A prenderle velas al Pipita.