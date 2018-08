Es otro momento. Es otra la historia. El segundo ciclo de Edgardo Bauza como entrenador de Central se encenderá oficialmente esta noche en cancha de Unión. Desde las 21.10 precisamente. La larga espera por el Mundial de Rusia caducó para el universo auriazul. Hay que hacer rodar a la máquina en el campo de la verdad. Hay que zamarrearla para sacudirle el óxido que acumula. El canalla deberá pisar firme de entrada de la mano del Patón. Un técnico que tiene un desafío más que interesante e incierto por delante. Porque si hoy cede en el debut copero ante el emparchado Juventud Antoniana de Salta, por los 32avos. de la Copa Argentina, pagará caro su excursión por la capitalina ciudad y generaría un daño colateral interno de alto voltaje.

Bauza se inició como técnico en las entrañas de la ciudad deportiva. Generó una destacada labor en el primer equipo entre 1998 y 2001. Se lanzó en aquella lejana época al alocado mundo de los entrenadores sin límites. Arroyito fue el trampolín a la fama. Porque luego cosechó campeonatos en diversas latitudes.

Acopió conocimiento en varios idiomas. Fue forjando una valiosa y respetable foja de servicio. Además lleva el ADN canalla en sus venas. Y volvió al pago que lo parió para ver si puede coronar con gloria alguna campaña. El Patón sabe bien lo que su pellejo se jugará de ahora en más.

Ya no hay más amistosos. Es turno de enfrentar la realidad. La Copa Argentina es la excusa perfecta en este especial estreno copero para que el reconocido entrenador auriazul comience a mostrar las cartas y las pretensiones. Lo hará ante un equipo de Juventud Antoniana de Salta que recién se ensambló. Y que además todavía no salió a pista a probar en serio cómo responden las piezas del nuevo modelo, que deberá recorrer en un futuro cercano los complejos caminos del Federal A.

Central es favorito para quedarse con llave. Por historia, plantel y lógica. También deberá entregar con éxito los primeros indicadores de la versión de juego que propone Bauza. Habrá que ver si cuenta con el capitán Marco Ruben o no (ver página 4). La mirada también estará puesta en varios de los protagonistas. De los debutantes Gonzalo Bettini y Matías Caruzzo básicamente. Dos de los cuatro refuerzos que sumó el DT. Los otros dos, Ayala y Barbieri, tienen presente disímiles. El arquero será suplente. Y el defensor está lesionado.

También habrá que seguir como faro de referencia lo que pueda brindar Néstor Ortigoza. El Gordo es la gran apuesta del Patón para esta proceso, que arrancará esta noche en el estadio 15 de abril frente a los cuyanos. Central y el entrenador tendrán un reencuentro oficial en suelo tatengue. Y escribirán juntos con la tinta de la ilusión el primer capítulo del especial lazo que los une. Por eso, el equipo debe pisar fuerte y seguro de entrada.