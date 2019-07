A pedir de Last Indygo

Nueve competencias condicionales conformarán la cartelera a desarrollarse hoy en el hipódromo Independencia.

Sin embargo y pese a no contar con una prueba de neto corte jerárquico la gerencia de carreras confeccionó un atractivo programa. Con el primer tañir de la campana a las 13 y el cierre pautado para las 17, irán transcurriendo cada uno de los cotejos para llegar al 7º turno -a las 16-, cuando siete ejemplares de la camada mayor tomen parte de los 1.400 metros del premio "Cecinal Azcuénaga", prueba de mayor valor relativo.

Allí, Last Indygo concretará su estreno en el ámbito local apoyado en la productiva campaña que viene realizando en los máximos, y que revalidó hace poco más de dos semanas al adjudicarse una "alternativa" norteña.

Como enemigo a respetar surge Abuelo Centenario (800 en 51'' 2/5 a la par de Zapateador), quien retorna tras un reparador descanso para ratificar que su holgado triunfo ante Mailén no fue obra de la casualidad.

En caso de que ambos no tengan la tarde deseada, Wild Tiger (400 en 24'' 3/5, en pelo y cómodo) tratará de tomar vuelo desde el pique y tornarse inalcanzable.

Palermo: El Emirato ganó el Clásico Japón

Sacando a relucir una a cuota extra de valentía en el momento de las definiciones, El Emirato quebró cerca de la raya a El Consorte, adversario con el que se trabó en lucha desde los 200 finales y estirándole 2 cuerpos de ventaja se quedó con el Clásico Japón, cotejo de mayor valor estadístico llevado a cabo ayer en el césped pesado de Palermo. Accionando de menor a mayor, cargó con fuerza -mañereando- en la recta y cuando su jockey Juan Carlos Noriega logró enderezarlo salió proyectado para emparejar la línea de su rival y dominar con autoridad.

Storm Dynámico se tornó inalcanzable

Empleando el excelente registro de 1' 08'' 83c para las doce cuadras de arena pesada, el potrillo Storm Dynámico apabulló de un extremo al otro al escueto lote que le salió al cruce ayer en el Clásico El Sembrador, cotejo que completó el doblete selectivo palermitano. Afianzado en la delantera mantuvo apreciable ventaja sobre Dipinto, rival al que despidió en los albores de la recta y luego escapó rumbo al disco cruzándolo con 5 cuerpos de ventaja sobre Pefect Score.

No quedan adjetivos para calificar a Enable

En un intenso y emotivo desenlace, la notable yegua Enable consiguió la 12ª victoria -undécima al hilo-, al cabo de 13 salidas, al adjudicarse por segunda vez consecutiva el King George VI and Queen Elizabeth Stakes (Grado I, 2.400 metros, césped), disputado ayer en Ascot, Gran Bretaña. Conducida por Frankie Dettori, la mejor yegua del mundo superó por el pescuezo a su compatriota Crystal Ocean, luego de que ambos se trenzaran en un arduo y tenaz cabeza a cabeza desde los 300 finales. La pupila de John Gosden empleó un registro de 2' 32'' 42c. "Le dimos al público la carrera que vinieron a ver y eso me pone inmensamente feliz". "Ella es brillante. Crystal Ocean es un gran caballo y lo demostró en una carrera fantástica para todos", expresó Dettori cuando aún no se había bajado de la montura de la pensionista del Juddmonte. Ahora, la hija de Natanhiel irá en busca de otra epopeya, cuando en octubre próximo participe del Prix de L'Arc de Triomphe.