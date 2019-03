Leonas y Leones llegan a Rosario. Ya está, ya llegó el tiempo apuntado en el calendario desde el año pasado. No queda casi nada. De nuevo las recibirá la ciudad que para ellas es algo así como la segunda casa. Tras completar la última gira este jueves, en China, viajarán a Buenos Aires y después a la Cuna de la Bandera, donde estarán también los chicos siendo locales por primera vez. En el estadio Mundialista Luciana Aymar ambos seleccionados oficiarán de anfitriones en el marco de la Pro League. Enfrentarán a China, España, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, en tres fines de semana sucesivos a partir del próximo.

Las Leonas llegarán a la ciudad el mismo día de partido y los campeones olímpicos un día antes. El sábado a las 15.30 se medirán con el conjunto asiático, al que vienen de ganarle en la última parte de la gira por 1 a 0 con gol de Agustina Albertarrio. Como China no tiene conjunto de caballeros a este nivel, Los Leones jugarán con España, cuyas chicas no juegan Pro League. Ese partido contra los ibéricos será a las 18.

El sábado 6 de abril, Los Leones abrirán la jornada a las 15.30 ante Gran Bretaña y Las Leonas jugarán a continuación, a las 18. El sábado 13 los compromisos serán Nueva Zelanda, con los horarios invertidos.

Las entradas para presenciar los partidos están disponibles en el sitio Ticketek.com.ar (valen por los dos partidos). Los remanentes se venderán en el estadio si es que los hay, en los días de partido, desde las 13. El Luciana Aymar tendrá una capacidad para 5.000 personas. A su habitual extensa tribuna lateral de cemento se le sumaron estructuras tubulares.

En lo que va de la Pro League, Las Leonas cosecharon triunfos ante Bélgica y EEUU por penales (en Córdoba), contra Alemania también por penales, una caída ante Holanda (en Buenos Aires) y en la reciente gira tres triunfos, ante Nueva Zelanda, Australia y China. Los chicos cayeron con Bélgica en la Docta, no jugaron ante Pakistán que no se presentó, no jugaron más que unos minutos contra Alemania en Buenos Aires por la suspensión por tormenta eléctrica pero se dieron el gusto de vencer a Holanda como locales. Recientemente, como visitantes, vencieron a Nueva Zelanda y cayeron con Australia. Las finales serán a mitad de año en Holanda.

Esta no será la primera vez que Las Leonas se presenten en Rosario, lo hicieron en sucesivo desde aquel Champions Trophy 2004, que ofició de puntapié inicial. Vivieron tres torneos inolvidables: el Mundial 2010, el Champions Trophy 2012 y la final de la Liga Mundial de 2015. En todos terminaron levantando el título. Aunque en el 2010 fue cuando "explotó todo". Campeonas ecuménicas con Luciana Aymar levantando el trofeo a la vuelta de su casa.

Los chicos en cambio sólo fueron locales en Buenos Aires y este año también en Córdoba. Antes no contaron con demasiadas oportunidades de mostrarse en el interior. Su llegada será toda una novedad. Y un atractivo ineludible.

Reacondicionado

Para ser un escenario posible para Las Leonas y Los Leones, muchas cosas del estadio debieron ser remozadas, bajo la exigencia de los parámetros que impone la Federación Internacional. Lo más grueso de esa remodelación pasó por la carpeta sintética, cambiada hacia finales del año pasado. Para ello, la provincia aportó la mayor parte del presupuesto, unos 6 millones de pesos.

En tanto, la Asociación de Hockey del Litoral, que tiene la administración conjunta del estadio con la Municipalidad, se hizo cargo del riego, las barandas del cerco perimetral, parapelotas, bancos de suplentes, torres de filmación y mantenimiento de vestuarios. El gobierno de la ciudad se ocupó del armado de esta infraestructura: tribunas, containers para televisión, baños químicos y traslado de selecciones, además del arreglo de luces.

Nico Acosta, por otro sueño

En la reciente gira por Oceanía se produjo el debut del rosarino Nicolás Acosta en el seleccionado mayor, en un torneo de relevancia como la Pro League. Si bien ya había jugado los Juegos Odesur, Argentina afrontó ese torneo con mayoría de juveniles. El Tero ingresó en ambos encuentros, sumó varios minutos jugando como volante y delantero y tendría chances de hacer lo propio en su ciudad, lo que le daría un marco soñado para él.