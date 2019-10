A no llegar al año sin victorias

El capitán salaíto. El experimentado Esteban May es el gran referente de la defensa.

Dentro de ocho días se va a cumplir un año que Argentino no se trae los tres puntos de un partido en Buenos Aires (15/10/18 con un 1-0 a Puerto Nuevo). Por eso la de esta tarde ante Central Ballester es la oportunidad de que no se cristalice esta cuestión estadística negativa. Igual, el canalla de la D no juega de local en su cancha sino en la de Juventud Unida, en San Miguel, donde sólo jugó un partido de este torneo y cayó ante el líder Liniers.

Y justamente frente al equipo que ayer volvió a comandar la tabla con el 3-2 sobre Atlas, fue que el salaíto se recuperó del pésimo comienzo de torneo. El 2 a 1 con el que celebró los primeros tres puntos se concretó con una recuperación que parecía impensada en el primer tiempo del último partido.

Un par de variantes le dio al salaíto una impronta de juego distinta y así logró dar vuelta la historia.

Sin embargo, el entrenador Marcelo Vaquero en principio dispuso jugar con los mismos once de arranque. Por eso Pedro Muné y Matías Recalde, los autores de los goles, arrancarán en el banco.

Y el dispositivo táctico con los mismos once aparecen mejor para jugar de visitante que de local, por eso se entiende la postura del DT.