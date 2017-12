"A Maxi Cuadra no lo damos"

Maximiliano Cuadra y el Cuqui Márquez son las futbolistas en los que pensó Llop para incorporar, y con los que habló. Pero el presidente de Racing, Víctor Blanco, descartó que Cuadra se vaya a ir. Además el flamante entrenador del club de Avellaneda, Eduardo Coudet, lo tiene en sus planes. "A Cuadra no lo damos. Queremos que se quede en Racing. No es uno de los jugadores en la lista de prescindibles", manifestó Blanco al sitio web Racing de Alma. El atacante nicoleño, de 22 años, no tuvo mucha participación en el primer tramo de la Superliga. Jugó siete partidos de los doce, siendo titular en sólo tres. Quedó relegado en la consideración. Por delante tuvo a Lisandro López, Enrique Triverio y Lautaro Martínez. Coudet lo tiene en cuenta, aunque será una segunda opción. Las declaraciones de Blanco y la pretensión de Coudet le cierran los caminos a Cuadra para cambiar Racing por Newell's.

No es casual que la Lepra agilice la negociación para contar con Márquez.