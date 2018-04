"A los chicos hay que prepararlos para la vida"

Aurelio José "Coco" Pascuttini fue defensor en Central y América de Cali pero su vida futbolística se prolongó en los 80 y los 90 como coordinador general de las inferiores del club de Arroyito, Vélez, Estudiantes, Lanús y Toluca de México. Y en 2011 fue elegido como el mejor coordinador del año por la Asociación Argentina de Técnicos. Consultado por Ovación sobre ese trabajo y las últimas denuncias en la Justicia por abusos a jóvenes jugadores y supuesta red de trata en Independiente, River, Temperley y All Boys dijo: "Si algo de todo lo que se dice en los medios ocurrió, creo que entre los responsables está el coordinador general de cada club. Cuando yo ocupaba ese cargo no trabajaba con más de 30 pibes y con edades no menores a 13 o 14 años. Me parece abusivo que se los tenga en una pensión desde tan pequeños, lejos de sus padres y de su casa. Y además si son muchos, el control y el cuidado se hace más difícil: como todo chico tienen problemas en el colegio, se enferman, tienen lesiones. A los chicos hay que hacerlos estudiar, ellos y sus familias quieren que fundamentalmente jueguen al fútbol pero hay que tener en cuenta que la mayoría no llega a primera, entonces hay que prepararlos para la vida. Cuando tenían entre 17 y 18 años hablaba con ellos de sexualidad, de que se cuiden, porque muchos llegan a ser padres precoces. Y también tuve reuniones con ellos y sus novias. Hay que explicarles a las chicas que ser novia de un jugador es difícil, ellos deben concentrarse, cuidarse de las lesiones y no siempre pueden formar una familia y mantenerla cuando son tan jóvenes", dijo quien vio los primeros pasos de Juan Antonio Pizzi, José Chamot, Roberto Bonano y Giovani Lo Celso, entre otros. "Ojo que yo trabajaba con un grupo de gente importante, no soy el creador de todos esos jugadores. Por ejemplo, a Angel Di María lo supo ver Marcelo Trivisonno.

Pascuttini también recordó la decisión de un psicólogo de Vélez por esos años. "El me dijo que todas las semanas les hacía análisis de orina al voleo a los chicos para ver si se drogaban. Y yo aprobé eso, nunca agarramos a un pibe en esas".

Por último, Coco resaltó una decisión que se ponía en juego bajo sus gestiones. "Los padres hablaban conmigo pero sobre los chicos, no de cuestiones técnicas. Y además, no permitía que los representantes hablen directamente con los jugadores. En algunos clubes no se les permitía directamente el acceso y, en otros, sólo hablaban conmigo".