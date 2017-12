A la mañana se recibió y a la tarde ya trabajó

"Me recibo a la mañana de profesor de educación física y a la tarde comienzo a trabajar con el plantel de Central Córdoba, donde el capitán y técnico era Oscar May, allá en 1980. Y en ese momento formaba parte de una nueva generación de profesores, con una nueva ideología y metodología. Eugenio Gallo era el presidente del club y me permitió programar nuevos esquemas de trabajo. A una semana de arrancar la pretemporada, asume como entrenador Eduardo Bermúdez, a quien no le va del todo bien y a los pocos meses asume Ricardo Palma, al que conocía porque nos habíamos recibido juntos como entrenadores, y con el equipo se forja una etapa muy interesante", cuenta el Topo de su rápido arranque laboral. "Pero al año siguiente ya estaba abocado al futsal y en el 81 con la universidad logramos el Campeonato Argentino, por lo que me convocan para asumir en la selección argentina de futsal, donde ejerzo mi primer ciclo como seleccionador y fuimos a jugar un campeonato a Campinhas, cuando vuelvo y en forma paralela me llaman de Olimpia de Santa Teresa para dirigir al equipo de campo. Esa fue mi primera experiencia como DT de fútbol once", completa. "Luego vuelvo a la universidad a dirigir y en cinco años nos quedamos con los diez campeonatos locales, campeonatos nacionales, la Copa Santa Fe, la Challenger y también ganamos el primer Argentino que se organizó. La verdad que la década del 80 fue fantástica, porque tanto en el futsal como en el fútbol de campo me fue muy bien. Y también en algún momento estuve con el Chino Miralles en Central Córdoba, club del que soy hincha, y en la década del 90 tengo la suerte de acompañar en un gran ciclo otra vez al Gordo Palma. Y gracias a él aprendí a leer el fútbol, porque se trata de un sabio, que te decía si hacemos tal cosa y en tal lugar de la cancha podemos ganar", recuerda.