A la espera del fallo por los 3 puntos

Si fuera tan sencillo castigar a Newell's por incumplimiento económico con sus futbolistas, el tribunal de disciplina de la AFA ya le hubiese descontado 3 puntos por el "libre deuda" que se exigía de Agremiados para comenzar la Superliga (al 30/6/2017), allá por mediados de agosto. Si la institución del Parque no tendría el comprobante firmado por Sergio Marchi, el capo de la agrupación que nuclea a los jugadores, a esta altura en lugar de 9 puntos la Lepra tendría 6. Claro que todo lo que siguió a aquella jornada en la que se vencía el plazo para presentarlo ante la nueva dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino, con el reconocimiento de haberes adeudados, como por ejemplo a Joel Amoroso, la situación complicó al rojinegro. En cambio, lo favorece el hecho de que al actual jugador de Belgrano no se lo declaró libre por falta de pago sino que se le permitió a Ñuls cederlo a préstamo por un año. ¿Entonces? Demasiados ítems a evaluar para que se defina si hay castigo o no. Y hasta también podría aparecer una instancia para que Newell's presente alguna apelación si el fallo le juega en contra.

Hace rato se viene tratando la resolución, trasciende que el fallo será con descuento de 3 puntos, pero el tribunal la patea para adelante. Hoy otra vez sería el día. Sin embargo también se deslizó que lo demorarían otra semana. También se mencionó que los 3 puntos que le quitarían estarían en stand by y sólo se ejecutaría la pena en caso de reincidencia. Y Newell's hoy está al día, al menos al 9 de noviembre la AFA no lo incluyó entre los que deben salarios de agosto (no figura ningún club de la Superliga), como sí hay 2 de la B Nacional, 5 de la Primera B y 14 de Primera C.