Guillermo Hoyos, DT de Aldosivi, no la tiene fácil para armar el equipo. No podrá contar con tres futbolistas que fueron titulares ante Gimnasia. No podrá tener a los defensores Emanuel Iñíguez (por lesión) y Marcos Miers (suspendido), además del mediocampista Leandro Maciel (lesionado). Por ahora, el técnico lo que más claro parece tener es el tridente ofensivo, el que estaría compuesto por Sebastián Rincón, Federico Andrada y Nazareno Solís.