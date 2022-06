A Gimnasia le alcanzó con un tiempo para quedarse con el clásico del Parque Independencia

La duodécima fecha del torneo Regional del Litoral (TRL) puso frente a frente a Gimnasia y Esgrima y Provincial, dos equipos con un presente totalmente opuesto ya que los mens sana están peleando en los puestos de vanguardia y los provincialistas por enderezar la nave y salir del último lugar de la tabla. En ese contexto, en ese choque de realidades diferentes, el resultado del partido, no asombró a nadie. No hubo revancha y GER cosechó una clara victoria en el clásico del parque Independencia por 43-7 que lo mantiene en un lugar expectante, sin perderle pisada a Estudiantes, que volvió a ganar (venció a Old Resian 22-7).