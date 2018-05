A ganar y esperar

Incansable. Yassogna, clave en Córdoba. Leonardo Vincenti

Lamentablemente, Central Córdoba ya no depende de sí mismo para conseguir el ascenso directo y debe mirar de reojo lo que suceda con Defensores Unidos, que hoy ostenta el liderazgo del torneo. El charrúa visitará hoy a Laferrere, a las 15.30 con el objetivo de no perderle pisada al puntero.

Respecto de la muy buena victoria ante San Martín de Burzaco por 2 a 0, el técnico Ariel Cuffaro Russo introducirá una variante. Volverá al equipo el arquero Juan Marcelo Ojeda, tras superar una molestia lumbar, en lugar de Matías Giroldi.

En tanto que hay una duda que excede lo deportivo y tiene que ver con lo reglamentario. La referencia es a la situación de Lucas Lazo, quien fue expulsado en el empate contra J. J. Urquiza y, como no volvió a reunirse el tribunal de disciplina, continúa suspendido de forma provisional. El volante igualmente viajará con toda la delegación y se esperará hasta último momento para saber si está en condiciones de ser de la partida. De no estar, Juan Fernández, de buen papel la fecha pasada, se mantendrá entre los titulares.

Además de los mencionados, el plantel se completa con Matías Giroldi, Juan Manuel Casini, Alfredo Trejo, Marcelo Zaen, Lucas Bracco, Tomás Armoa, Juan Pablo Pereyra y Facundo Herrera, de los cuales dos quedarán fuera del banco de suplentes.

Enfrente estará Laferrere, que se ubica 12º con 45 puntos y a dos del último clasificado al reducido. Es por eso que el verde necesita una victoria para seguir con chances de luchar por el segundo ascenso. Lafe no jugó su partido de la fecha pasada ante Cadu, por las intensas lluvias, y anteriormente había caído como local ante Midland por 4 a 2.

