A falta de Zampedri bueno es Herrera

Estaba más que claro que Fernando Zampedri era titular indiscutible para el clásico del próximo fin de semana, el domingo en el Gigante de Arroyito a las 17 (para la Superliga, aún figura el sábado). Por eso se sacó la amarilla en el final del triunfo ante Boca. Después pasó lo que pasó, el error en la interpretación del reglamento, las culpas repartidas y la conclusión que el goleador canalla se perderá increíblemente el partido más importante de la ciudad. Es para lamentar, por supuesto, pero tampoco el equipo de Leonardo Fernández tiene que sentirse que queda desprotegido. Es que por un lado, el 9 que llevó al club a pelear todo, Marco Ruben, volvió justo a tiempo con un gol clave ante un rival de los que valen. Y por el otro, Germán Herrera está listo para ponerse la camiseta e intentar repetir lo del último choque ante Newell's: el gol que cerró la victoria auriazul. Si está recuperado de la lesión que lo marginó últimamente, como todo hace prever, jugará.

Herrera es un boy scout. Siempre está listo y preparado para cualquier emergencia, como cuando le tocó suplir a Marcelo Larrondo, que en su mejor momento en Central (y el último, antes de partir a River) se lesionó en un tramo importante de torneo y Copa. Pero el rosarino surgido con la naranja de El Torito lo suplió muy bien, fue un ladero bárbaro para Ruben en el camino de la Libertadores y jamás negoció el sacrificio, además de las cualidades que tiene como delantero, menos artillero que Marco o Zampedri, pero sin dudas vital en estos tres últimos años donde el club siempre se codeó con la chance de un título.

Además, Herrera tiene el ADN canalla. Sabe lo que es disputar clásicos, muchos más en inferiores que en primera curiosamente, ya que jugó el del 2003 famoso en el Parque por el gol anulado a Mariano Messera por mano previa suya y después los tres últimos desde su regreso al club en 2016. Y, otro dato llamativo, aquel lejano de hace 14 años fue el único en que lo hizo de titular con Miguel Angel Russo al mando. En los de su vuelta a Arroyito entró siempre desde el banco.

Así que el próximo clásico será el primero que jugará de titular desde su vuelta a Central, pero además el primero desde el vamos en el Gigante de Arroyito. La anómala situación con Zampedri le abre esta puerta impensada. Por supuesto, recién será exigido esta semana, ya que viene de recuperarse de un desgarro en el isquiotibial derecho, ocurrido al comienzo de la semifinal de Copa Argentina ante Atlético Tucumán, y por lo cual se perdió luego los choques ante Talleres y Boca. Tampoco iba a ser considerado para el encuentro suspendido anoche ante Independiente, pero los plazos son los correctos para este tipo de lesión. Si el clásico se juega el domingo como todo hace suponer, se habrá cumplido ese día un mes justo de la dolencia muscular.

También será la primera vez que será dirigido por Leonardo Fernández en este nuevo interinato del DT, ya que sí estuvo en la victoria 2-0 frente a Belgrano, en Córdoba, cuando el entrenador condujo el equipo tras la salida de Eduardo Coudet. Esa tarde, Herrera fue titular, abrió el camino al triunfo y luego fue reemplazado para que Giovani Lo Celso juega sus últimos minutos con la camiseta auriazul. El gol de Herrera tras la asistencia de Ferrari es la última imagen del último clásico. Fue su primer gol en 4 partidos ante Newell's. No estará Zampedri, pero tiene credencial para no que esa ausencia no se lamente tanto.