"A esta comisión directiva se le acabó el crédito", aseguró Belloso

Sos miembro y fundador de la agrupación Raza Canalla, ¿te llamaron desde el oficialismo para consultarte si estabas de acuerdo con la designación de Bauza como el próximo técnico de Central?

Sí, me escribió un mensaje de texto el vicepresidente primero Luciano Cefaratti. No sé realmente desde qué lugar espera que Raza Canalla le responda. Si estos dirigentes necesitan colaboración desde nuestra agrupación siempre vamos a estar dispuestos a dar una mano porque consideramos que tenemos gente que está muy capacitada para darla. Pero lo principal es que creemos que debe haber una apertura para empezar a tomar las mejores decisiones en el tema fútbol porque, hasta ahora, lo que está realizando la actual dirigencia roza lo amateur. Están haciendo un verdadero papelón. La verdad es que no sé si estos dirigentes se están dando cuenta del mal que le están haciendo al club. El proyecto futbolístico de este gobierno fracasó rotundamente. Las determinaciones que tomaron fueron desastrosas y el colmo fue perder 4 a 0 contra un equipo descendido. Ahora sí ya no tienen más excusas con lo que hicieron. No tengo nada en contra de José Chamot ni de Leo Fernández, pero pusieron a un técnico interino de otro técnico interino. Basta de ensayos. Todo es azar y nada de planificación.

¿Te hubiera gustado que Cefaratti te propusiera una mesa de diálogo antes de viajar a Quito para reunirse con el Patón?

Considero que hay que sentarse a hablar y construir un proyecto futbolístico desde el consenso. Aún estamos a tiempo para discutir cuál será la estructura que necesita Central para salir de este momento. Raza Canalla la tiene, pero no podemos darles una mano a quienes no ven los errores y no se dejan ayudar. Y... algo de esto entendemos la gente de Raza. Porque cuando nosotros estuvimos en el club gobernamos crisis y ahora estamos en una crisis. Pero nosotros no vamos a hacer como ellos, que cada incendio que tuvimos lo quisieron apagar con nafta. No somos así. Nuestra agrupación quiere el bien de Central. Y no digo esto porque se vienen las elecciones. Va más allá del acto eleccionario. Seguramente con Raza, que es una agrupación histórica y fuerte en la vida política de Central, vamos a participar. Ahora el tema es otro. Lo que queremos es que Central sea de todos y no sólo de esta dirigencia.

¿Cuál es la propuesta de Raza para salir de este momento?

Proponemos hacer una mesa de consenso en la que esta comisión directiva se deje ayudar porque ya demostró que sola no puede y no está capacitada para tomar ninguna decisión. Para demostrar esto que digo vale un ejemplo: se gastaron más de 20, 30 o 40 millones de dólares desde que están y no bajamos de estar en la ubicación 20 en la tabla. No clasificamos a ninguna copa y cuando lo hicimos se vio lo que pasó el miércoles contra San Pablo en el Morumbí. Así no se puede llevar adelante ningún proyecto serio. Por eso digo que necesitamos discutir entre todos, con gente que realmente sepa cuál es el rumbo. Después de eso sí podemos ir a buscar a un técnico para sacar a Central de este momento.

¿Coincidís con que Bauza es el técnico indicado para este momento?

Por supuesto que Raza Canalla está de acuerdo con la contratación de Bauza. Quién puede poner en duda la capacidad y el conocimiento del Patón para dirigir a Central. Pero, como dije antes, esta dirigencia primero debe tener claro cuál es el proyecto que quiere de ahora en más. Si es el que mostraron hasta ahora, fracasaron rotundamente. Nosotros estamos a muerte con Bauza, pero también decimos que no se puede manejar el fútbol de acuerdo a los deseos de un entrenador. Primero hay que planificar, no dejar nada librado al azar y saber hacia adónde vamos y no cómo estamos ahora. Manejar el fútbol en un club de la magnitud de Central no es para cualquiera y nosotros en nuestra agrupación tenemos a mucha gente preparada para hacerlo. Hay otro sector de la oposición que también tiene las cosas muy claras y está en condiciones de dar una mano. A esta comisión ya se le acabó el crédito para seguir tomando decisiones sin consultas previas. Estos dirigentes deben tener un gesto de humildad y grandeza para abrir el club. Mucho más ahora que se vienen las elecciones y las decisiones que tomen hoy las pagará todo el mundo. Quedan algunos meses para las elecciones y todas las decisiones deben ser compartidas. Hay que abrir el diálogo y apoyarse con gente que conoce el mundo del fútbol.

¿Qué es lo que más te molestó de las decisiones que tomó la dirigencia?

En lo relacionado con el fútbol hizo todo mal. Para traer refuerzos antes hay que hacer un estudio para saber si están en condiciones de ponerse la camiseta de Central. Antes de sentarse con el entrenador, en este caso Bauza, primero debemos tener claro qué herramientas le vamos a ofrecer para que su ciclo no termine como el de todos los técnicos que pasaron en los últimos cuatro años. Cuando estos dirigentes se sienten con Bauza les preguntará. ¿Cómo estamos con la AFA? Y estamos peleados. ¿Y con los árbitros? Estamos peleados porque los hemos maltratados en estos cuatro años. ¿Y con la Superliga? También estamos mal porque no logramos los recursos que esperábamos y por eso hoy Newell's recibe más que nosotros. Es cierto que ganamos los últimos clásicos, pero Newell's, que es un club que está prácticamente en la quiebra, recibe más plata que Central. Cuando el Patón les pregunte cómo estamos con las divisiones inferiores, le tienen que contestar que se equivocaron de política. Porque en las inferiores en vez de poner a gente con vocación para formar jugadores y generar recursos para la primera, los entrenadores que hay tienen como objetivo dirigir a la primera. Lo que hizo esta gente en el fútbol es un proyecto viciado en todo sentido. No es una crítica. Es una opinión de alguien que ama mucho al club, conoce todo lo que pasa en la institución y quiere que se dejen de cometer equivocaciones como hasta ahora. Para sacar a Central tenemos que ayudarnos entre todos porque si no, no lo sacamos. Y puedo demostrar todo lo que digo porque pertenezco a una institución como la Conmebol, que está en pleno crecimiento y que sabe muy bien cómo generar recursos para que todos los clubes estén cada vez mejor y sean más redituables.

¿Creés que con la llegada de Bauza esta comisión corregirá los errores que cometió?

No, porque el problema no es Bauza. Esto lo hablé con el señor Cefaratti, pero el inconveniente es que esta comisión no tiene una planificación para ofrecer. Por eso no es una cuestión del entrenador que venga. Estos dirigentes fallan en las decisiones. No se sostiene más esto. La dirigencia no tiene con quién trabajar y me asusta el nivel de amateurismo con el que gobierna el club. No quiero que se ofenda nadie, lo único que busco es ayudar para atravesar esta crisis. Y algo de esto conozco porque cuando estuve en el club tuvimos que estar dolorosamente tres años en la B y no quiero que ahora pase lo mismo. Central tiene herramientas para que no le pase lo mismo, pero hay que saber utilizarlas. Eso sí, la dirigencia actual deberá tener la grandeza para dejarse ayudar a meses de ir a las elecciones. Todos la piden, pero parece que en Central esa palabra está prohibida. Nosotros no tenemos que sumarnos a un proyecto de un entrenador. La dirigencia debe tener un proyecto y una estrategia para ofrecérselo. Y estos dirigentes no están capacitados para hacer eso solos. Lo único que hicieron fue dilapidar los mejores años de la historia de Central. Por eso estamos como estamos.

¿Esta dirigencia eligió a Bauza como un paraguas protector de cara a las elecciones?

No creo. Bauza es un técnico muy capacitado Si bien es cierto que algunos integrantes de esta comisión tuvieron en su momento algunas críticas hacia el Patón, creo que deben estar convencidos de que es el indicado. Igual, a nuestra agrupación lo único que le interesa es que se empiecen a hacer las cosas bien en el fútbol de Central. Raza tiene gente capacitada y ocupando lugares neurálgicos en todo el mundo para ayudar en este momento crítico. Pero si no la quieren, listo. Seguirán así y todos los que somos hinchas continuaremos sufriendo como hasta ahora.