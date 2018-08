"A Crespo lo defraudé"

Marcelo Bielsa ahora da que hablar en Inglaterra. Siempre es noticia, no sólo por lo que aporta conduciendo a Leeds United sino también lo que despierta cada vez que le toca hablar. Y ayer sorprendió en la previa al duelo por la 4ª fecha de la Championship (segunda división inglesa), que será mañana ante Norwich, uno de los candidatos, sin varias de sus figuras por diversas lesiones. En su alocución relató: "Les voy a contar un grave error que cometí. Debe ser uno de los errores que no me perdono. Me tocó dirigir a un gran centroatacante, que fue Crespo. Era un jugador muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos: cuando estaba madurando y cuando él ya había madurado. En el momento en el que él estaba madurando yo una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro. Pero le estaba mintiendo, trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica que yo no pensaba que él tuviera", comenzó su relato. Y continuó: "Cuando pasó el tiempo y él maduró verdaderamente yo le dije que no era el de antes'. Y él me dijo que lo había engañado. No me lo perdoné nunca. Todo esto lo cuento no para contárselo a ustedes, sino para pedirle disculpas públicas a él, porque sé que lo defraudé". "Si usted a su hijo lo engaña hoy para que él consiga algo producto de esa fortaleza momentánea y artificial habrá resuelto el problema de esa hora y ese día, pero lo habrá debilitado de ahí en adelante convenciéndolo de que él podía ser algo que sólo pudo ser por un momento. Cometí ese error con Crespo".