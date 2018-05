Gustavo de los Rios

Después de 18 días, tras las suspensiones por las inclemencias climáticas, Argentino visita a Victoriano Arenas en el cierre de la 30ª fecha de Primera D. Los salaítos necesitan un triunfo y esperar que Atlas y Liniers no sumen en sus respectivos encuentros para así quedar entre los cinco primeros para disputar el reducido por el 2º ascenso a la Primera C. El técnico Marcelo Vaquero dispuso un equipo alternativo para enfrentar al campeón de la 5ª categoría.

Con la mente puesta en los choques del reducido, el albo quiere terminar de la mejor forma la primera parte del certamen que lo tuvo como uno de los animadores en los partidos de ida y sorpresivamente se cayó en la segunda parte.

"Enfrentar al campeón en su cancha tiene un sabor muy especial y más cuando estamos obligados a ganar para cerrar de la mejor manera el torneo. Nuestro objetivo es sumar los tres puntos y esperar que Atlas y Liniers no lo hagan", dijo Leonardo Odi, mediocampista de los salaítos.

El volante, quien estuvo como titular en varios encuentros, también se refirió a los choques del reducido."A pesar de las lluvias y las suspensiones, el plantel trabajó pensando en poder vencer a Victoriano y mirando de reojo a los posibles rivales", afirmó Odi, en la previa del choque ante el campeón de la Primera D.

