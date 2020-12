En ofensiva. Gamba intenta desequilibrar en el arco de Moyano. El mendocino no tuvo ninguna clara.

En medio de una conferencia de prensa acorde a lo que había sucedido, el Kily González mencionó algo que no pareció ser a la pasada. Dijo que el verdadero desafío era repetir lo que había hecho en el partido contra Patronato. Las pruebas están a la vista porque su Central estuvo lejísimo de lograrlo y no sólo eso, sino que esa falta de respuestas fue lo que puso al equipo en una situación de vulnerabilidad en circunstancias puntuales y frente a escenarios dentro de todo propicios. Ahí está el disparador de cualquier tipo de lectura que se pretenda hacer, en esa irregularidad de la que Central aún no pudo desembarazarse y que es lo que le impide pegar un salto de calidad. Los buenos y grandes equipos se muestran como tales frente a situaciones específicas y al equipo canalla es la materia que aún tiene pendiente. Por eso será confiable en la medida que logre resolverlas satisfactoriamente. Mientras tanto, deberá conformarse con lo de ser un equipo en formación y de aprendizaje permanente.