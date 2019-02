A Bidoglio le falló y Aguerre lo salvó

Con el pie. La primera de las tres grandes atajadas de Aguerre, frente a Lovera, antes de que interviniera Herrera. Angel Amaya

Alan Aguerre volvió a poner sus manos para salvar al equipo dirigido por Bidoglio. Demostró que Newell's puede contar con él desde el primer al último segundo de partido. Siempre concentrado y muy atento para elegir dónde pararse para llegar al lugar hacia dónde vaya la pelota justo a tiempo. Sostuvo el cero y con tres atajadas se convirtió en la figura del clásico. Y su tarea se realza porque dos de esas acciones fueron en los últimos diez minutos, cuando Central se atrevió a presionar, cuando el riesgo crece y el cansancio influye mucho. Parece que no para él. Y así, volvió a cerrar el arco rojinegro como en tantas veces. Sobre todo en el Coloso, escenario en el que sólo lo vencieron una vez en seis partidos.

Desde afuera se vio que las tres tapadas fueron dificilísimas. La primera a Lovera (70'), la segunda a Herrera (83') y la tercera a Pablo Becker (88'). Sin embargo, el arquero leproso aseguró que "la más difícil fue la de Herrera". Y si él lo dice... Es que fue a un "especialista" en goles clásicos. Y le ahogó el grito con una reacción inmediata cuando parecía que la acción pasaría a la intrascendencia.

"Era una jugada que se iba a cualquier lado y apareció ese cabezazo", contó el uno rojinegro, que la sacó junto a la base del palo izquierdo.

Con esa acción prácticamente se aseguraba la calificación como figura, porque previamente con una estirada con el pie logró desviar el remate del recién ingresado Lovera.

Y a nadie le quedaron dudas de considerarlo la figura del clásico cuando parado con prestancia supo esperar el momento exacto para adivinar hacia dónde iría ese derechazo de Becker desde cerca de la medialuna. La pelota desviada por su mano garantizó el cero a cero cuando ya sus compañeros se veían superados por los jugadores auriazules y dependían de su intervención como tantas veces sucedió cuando no era el equipo de Bidoglio sino el de Omar De Felippe.

Vale el repaso a sus "ceros", como el del primer tiempo ante Lanús (victoria por 2-0) y en el empate en cero con Defensa y Justicia. Es más, el único gol en el Coloso se lo hizo Benedetto en el 1-1 con Boca.

Las tres atajadas ante el canalla no fueron las únicas pero sí las determinantes en el resultado. También hay que destacar que sus compañeros juegan tranquilos sabiendo del respaldo al tenerlo bajo los tres palos, como sucedió en el córner del minuto 65' en el que anticipó y bancó la carga de Zampedri. ¿En el primer tiempo? Central no lo exigió.

Por eso en su análisis del partido Alan sostuvo que "nosotros dominamos la pelota en la mayor parte del partido y ellos buscando contraatacar encontraron sobre el final algunas situaciones. Me encontraron en varias jugadas bien parado y por suerte me voy con el arco en cero". Además, aceptó que "las situaciones que ellos tuvieron, en su mayoría, fueron por errores nuestros".

Muy cierto. En la de Lovera por falla de Bíttolo, una desconcentración en la del Chaqueño y al perderla Rivero con Becker.

El otro cero

En el arco de enfrente tampoco se sacudió la red y eso fue muchísima más responsabilidad del escaso volumen del juego ofensivo leproso que por virtudes de la visita. Es que a Bidoglio no le respondieron con acierto los tres encargados del desequilibrio y el elegido para buscar la estocada final.

A Formica le resultó casi imposible despegarse de la marca de Rinaudo y no logró frotar la lámpara de las acciones mágicas desde sus pies. A Maxi la jerarquía le resultó insuficiente esta vez y ni una le quedó para buscar el arco. A Figueroa le quedó todo a contramano y por eso sólo jugó 45'. Y Leal, más allá de ese cabezazo para aprovechar un gran centro de La Fiera, que le atajó Ledesma, no hizo más.

Entonces, cuando los encargados del juego ofensivo no tienen una buena tarde no queda otra que bancar el cero, lo que hizo sin fallas Aguerre, una vez más.

En esta nota

¿Te gustó la nota?