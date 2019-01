900 km en bici para dejarle un CV a Bielsa

Roberto Carlos Pérez es de Villa Rosa (partido de Pilar) y el 24 de diciembre agarró la bicicleta para lanzarse a la ruta y dirigirse hasta Máximo Paz. La meta: llegar hasta el campo de Bielsa y dejarle su currículum (es DT) a uno de sus tantos ídolos futbolísticos después de haberse quedado sin trabajo. Primero vino a Rosario para hablar con la familia del Loco. Nadie lo recibió y le recomendaron que viajara hasta la localidad vecina. Y allí dejó su CV con el fin de tener suerte y cumplir su sueño. El lunes a la mañana preparó la bici y antes del mediodía partió rumbo a una ilusión. Por un trabajo todo se puede hacer y eligió la Navidad con toda la esperanza de recibir un regalo gratificante para el momento que le toca atravesar. Después de pasar por distintos pueblos llegó a nuestra ciudad y se dirigió a la dirección de la familia Bielsa. No encontró a nadie y un vecino le recomendó que fuera a Máximo Paz, a 80 kilómetros de Rosario. No lo dudó un instante. Al otro día se hizo presente en el campo que el Loco tiene en esa localidad y allí pudo entregar el curículum con la esperanza de que llegue a manos del ex DT de la selección y Newell's y actual de Leeds. Roberto pedaleó 900 kilómetros para cumplir con la ilusión de pedir trabajo, en este caso nada menos que al Loco.