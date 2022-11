Los triunfos de Japón y Arabia Saudita cada vez tienen menos de sorpresa

¿Cuánto debe impresionarnos que Japón le haya ganado a Alemania? Es razonable que bastante, ya que no lo esperábamos. Todo el tiempo hablamos de batacazo y de sorpresa. Pero el de Alemania 1974 debe haber sido el último Mundial en el que no existieron esos resultados que, aunque difíciles de pronosticar, ocurren todo el tiempo. Salvo si tenemos en cuenta que en ese momento había dos Alemania, que el capricho del sorteo las dejó en el mismo grupo y que se impuso la más débil, la Oriental, que no tenía la poderosa liga de su vecina Occidental, ni su competitividad ni sus nombres.