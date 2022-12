Fue campeón en Qatar y ahora le tiene mucha fe a la selección

Cómo no querer al Dibu Martínez: "Vi como atajabas y me emocionó mucho"

Obviamente no es el Qatar que conocí en 1995. Es otro país desde lo estructural. Cambió mucho la cuidad. Cuando fuimos era prácticamente todo desierto. Solo se destacaba un hotel de una importante cadena internacional, el resto era todo arena. Hoy vemos que hay rascacielos, tiendas de primer nivel y lugares que lo hicieron paradisiaco desde lo turístico. Y en cuanto a lo que siento, la verdad es que cuando suena nuestro himno surge un amor particular por mi nación. La mente vuela un poco y me lleva a aquella hermosa época donde tuve la fortuna de jugar un Mundial juvenil y encima salir campeón del mundo. Si bien esto es distinto, sinceramente cuando veo a nuestro equipo nacional me genera mucha emoción. Es algo fuerte íntimamente.

Moviliza además porque ustedes fueron a aquel Mundial en una época donde no había además repercusiones inmediatas como ahora.

Claro. A eso le sumo que nuestra selección fue a Qatar prácticamente sin ser conocida por la gente. Ni hablar de Pekerman, ya que de todos los hipotéticos entrenadores que se nombraron antes de su designación era el más desconocido. Incluso nos fuimos solos porque, salvo con Sorín y con Leo Biagini, el resto no había jugado en primera. Viajamos prácticamente anónimos. Por suerte se logró un gran resultado de un proceso que fue el primero de muchos éxitos. No llegamos a Qatar con el cartel de candidato ni buscábamos eso de lleno, pese a que siempre jugamos para ganar y alcanzar la gloria deportiva. Pero nuestro objetivo ante todo era dejar una buena imagen de la selección porque Argentina venía de ser sancionada de torneos internacional por la Fifa por indisciplina. El combo terminó siendo completo, por suerte. Cómo habrá cambiado todo desde aquel Mundial del 95 que para Malasia 97 la selección nacional ya tenía otra vestimenta y se mejoraron varias cosas más.

¿Es verdad que mirás los partidos de la selección con la camiseta que usaste en 1995?

Sí, totalmente. Conservo las dos camisetas. Yo uso la azul, que era la alternativa con el número 15. Y la albiceleste, que es con la que le hice el gol a Holanda en el primer partido, se la pone mi hija. Como los modelos de aquel entonces no eran tan entallados como ahora, me entra sin problemas, ja.

andres3.jpg Andrés Garrone celebra el gol que le hizo a Holanda en el debut y representó además el triunfo argentino en Qatar.

¿Te la ponés de cábala o siempre que juega la selección?

Comencé a usarla en la Copa América que se jugó en Brasil. Y como ganamos la Copa, decidí ponérmela en Qatar....

¿Sos de mirar los partidos en modo hincha o como un entrenador que observa movimientos, táctica, estrategia?

Lo veo tranquilo, pero por ahí me enojo si alguien grita gol antes de que lo sea. También meto algún “kiricocho” (implementado por Carlos Bilardo para “mufar” a los rivales). Me gusta mirar y disfrutar el juego en realidad. Lógicamente que por ahí hago un poco más de foco en los delanteros.

¿Qué te genera Messi?

Es un extraterreste. Lo vemos todos, todos los entrenadores los estudian, pero a la hora de jugar hacer prevalecer la inventiva. Es un crack. De otro planeta. No se lo puede analizar.

¿Ves alguna similitud, desde lo estrictamente grupal, entre esta selección y la que integraste en su momento en la juvenil?

Por lo que se percibe desde afuera, ya que solo el grupo que está en Qatar sabe perfectamente cómo funciona o se mueve el plantel, percibo que formaron un gran grupo como lo teníamos nosotros cuando jugamos el Mundial. Se ve mucha unión y que todos están enfocados en lo mismo, sin medir los logros personales. Es más, cuando nos sumamos al equipo con Julio César Bayón (otro exCentral) y otros chicos más que no habíamos jugado el Sudamericano, los que estaban nos recibieron y trataron como uno más desde el primer día. Y eso, a la larga, termina siendo positivo para todos porque nada se logra solo.

andres2.jpg El plantel argentino conquistó el Sub20 en Qatar 95 de la mano de Pekerman.

¿Pensás que Scaloni junto a sus ayudantes como Samuel y Aimar tratan de incorporar parte de esa filosofía que aprendieron de la mano de Pekerman?

Sí, porque ellos jugaron el Mundial de Malasia 97 y creo que tratan de transmitirle a los jugadores muchas de las cosas que uno adquirió con José. Diego Placente, quien también está en los juveniles, considero que debe emplear también parte de esos valores inculcados y bien aprendidos por Pekerman y el profe Salorio. Se ve que hay un grupo sólido donde hay 20 posibles titulares. Esto va más allá de lo deportivo. Hay otros aspectos que no se ven, pero son tan importantes como la táctica y estrategia. Uno de ellos es saber formar buenos y grandes grupos. Y esta Argentina lo tiene. Ver desde afuera cómo interactúan en los entrenamientos, al menos por las imágenes que vemos por televisión cuando pratican, hace que uno se sienta mucho más orgulloso de este equipo y de ser argentino. Se merecen todo el apoyo y ojalá que ante Francia salga como todos queremos y anhelamos. Sin embargo, más allá del resultado, porque esto es fútbol y puede suceder cualquier cosa siempre, lo importante que destaco es que se hicieron muy bien las cosas. Se representó muy bien al país en líneas generales.

¿Confías en que se pueda volver a conquistar las arenas de Qatar 27 años después?

Sí, obviamente. La fe siempre está, además de que soy hincha de la selección.