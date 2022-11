Dos ex jugadores de Newell's verán juntos el partido desde Polonia

Manuel Llano y Jerónimo Cacciabue son dos ex jugadores de Newell’s, uno rosarino y el otro de Montes de Oca, que están a préstamo en un club de Polonia, Miedz Legnica , en la ciudad de Legnica, muy cercana a la frontera con la República Checa y a 330 kilómetros de Cracovia . Este miércoles se vestirán con la camiseta albiceleste para alentar a la selección nacional.

Por su parte, Cacciabue llegó a suelo europeo en julio de este año y todavía tiene seis meses de contrato con el equipo principal del club, que participa en la primera división. Al igual que Llano espera con ansias el partido de este miércoles donde se enfrentarán dos formas muy diferentes de jugar.

jeronimo.jpeg

“El fútbol polaco es muy lindo y distinto a la vez, más posicional, es decir que los jugadores mantienen su posición en la cancha, y no son tanto de ida y vuelta como el argentino”, describió Cacciabue desde su departamento en Legnica. “Los polacos son muy grandotes, altos, tienen un físico imponente. De ellos aprendo que cuando un equipo tiene la pelota pasan a posiciones defensivas. Respetan los tiempos de juego. Nuestro fútbol es muy distinto. Estamos más acostumbrados al ida y vuelta”, dijo el volante.

Por su parte, Llano coincidió en que los jugadores polacos son “físicamente duros, genéticamente son más fuertes y les gusta chocar. Es un lindo fútbol”, expresó el volante surgido en Newell’s.

Ambos futbolistas señalaron que la mayoría de los clubes de Polonia juegan con una formación de línea de cinco, dos volantes centrales y extremos. “Juegan cerrados, con los delanteros centralizados. En América no estamos acostumbrados a ese sistema, pero no sé si van a sostenerlo con Argentina, quizá jueguen así”, opinaron.

“Nadie vive la euforia y el fanatismo argentino”

Si bien el fútbol se disfruta mucho en Polonia, Cacciabue y Llano señalaron que el fanatismo y la euforia con la que se vive un Mundial en Argentina no se ve en otros lugares del mundo. “Me imagino que en Rosario habrá gente caminando por la calle con la camiseta argentina, banderas en los balcones y saldrán a festejar. Eso acá no sucede. La gente lo vive de otra forma, los polacos son más estables emocionalmente y no les afecta tanto ganar o perder como nos pasa a los argentinos”, afirmó Llano.

Por su parte, Cacciabue contó que hay personas que se juntan en los bares a ver los partidos, pero “nada que ver con lo que pasa en Argentina”. Llano agregó que la gente prefiere hacerlo reunida en familia. “No es similar a como los vivimos nosotros que organizamos a qué hora juntarse o dónde”, puntualizó.

“En nuestro país somos muy pasionales: si la selección gana estamos felices, pero si pierde nos amargamos mucho. En cambio acá no se vuelven tan locos”, continuó Llano, quien reconoció que está viviendo una experiencia enriquecedora en ese país.

manuel.jpg

En Polonia, sin lugar a dudas los preferidos son Lewandowski y Piotr Zielinski, figuras de Barcelona y Napoli, respectivamente, sin embargo todos conocen a Messi y basta con que alguien hable de Argentina para que los europeos relacionen al país con el jugador rosarino.

Según Llano, en Polonia es más ovacionado Zielinski que Lewandowski. “Si bien a los dos los quieren mucho, al volante del equipo se le da mucha importancia”, dijo refiriéndose a Zielinski. “Hay que tenerlo en cuenta”, advirtió el rosarino. “Si bien Lewandowski es un jugador de mucha jerarquía, juega lejos del arco, en cambio Zielinski conecta con los demás y arma más el juego por eso se lo aprecia mucho”, manifestó.

Lejos de casa

En estos momentos ambos jugadores extrañan estar en Argentina para disfrutar del Mundial. Si bien saben que están viviendo una experiencia única, reconocieron que extrañan compartir los partidos con la familia y los amigos. Este miércoles lo harán juntos, desde Polonia que tiene la proximidad del invierno y a las 15.30 ya es de noche.

Ya están preparados para vivir un partido que los encuentra en el país del rival argentino en el Mundial. “Seguramente va a estar muy peleado pero vamos a hinchar a full por la selección”, manifestaron eufóricos.

“Ojalá que ganemos. Creo que Argentina va a proponer un partido ofensivo para clasificar y de paso no cruzarse en octavos con Francia. Y Polonia se va a defender mucho. Pienso que será similar al segundo tiempo de Argentina con México”, opinó Llano.

De Montes de Oca a Legnica

Jerónimo Cacciabue está jugando a préstamo en el club Miedz Legnica de Polonia desde julio. El mediocampista surgido en las inferiores leprosas estará allí hasta mediados de 2023. El club europeo se hizo cargo del contrato del jugador en su totalidad. Además, cuenta con una opción de compra de 1.500.000 dólares por el 70% de su ficha. Apodado “El Aviador” .

Cacciabue es de Montes de Oca y llegó a las divisiones juveniles de la lepra en 2014. Debutó con gol en la victoria ante Talleres el 16 de abril de 2018 y completó un total de 83 partidos con la camiseta rojinegra.

El rosarino que pelea en Polonia

El volante derecho de Newell’s Manuel Tadeo Llano pasó a préstamo al club Medz Legnica de Polonia en septiembre. El rosarino, de 23 años, había sido prestado a Godoy Cruz, desde donde regresó a Rosario para embarcar hacia Polonia.

Cuando se fue a Mendoza, lo hizo a préstamo para jugar allí hasta diciembre, pero en septiembre le salió la posibilidad de Polonia y emigró. Llano es rosarino, de Newell’s, y debutó en la primera de su club, contra Central Córdoba de Santiago del Estero (3-1) en el Coloso, el 28 de diciembre de 2020, en la Copa de la Liga Profesional. En total participó en 16 partidos, de los cuales 9 fueron ingresando de titular.