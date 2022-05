De la queja a la tercera victoria

“Si yo tuviera ese auto, ¿sabés qué? Qué vergüenza, qué vergüenza… (Matías Rossi) viene jugando, se viene divirtiendo. Es un papelón lo que hicieron con ese auto…”. Esa conversación tuvo Agustín Canapino por radio con su ingeniero de pista en la anterior carrera de Río Hondo y fue emitida al aire. A raíz de eso, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC determinó que todas las conversaciones por radio pueden ser públicas a través de la transmisión de TV, algo que según el Titán no estaba claro y por eso no tuvo sanción, al menos todavía. Pero más allá de si la merece o no, lo cierto es que lo más importante es lo que dijo, porque si el tetracampeón del TC se quejó cuando Rossi le ganó el 3º puesto en Santiago del Estero, ¿qué le queda al resto? Es que aquella carrera fue la más “flojita” del arrecifeño, que con la contundente victoria en Rafaela sumó 3 triunfos sobre 6 carreras este año y bien pudo ganar las primeras dos, cuando un choque con Juan Bautista de Benedictis primero en Viedma y un tapón que le hizo Julián Santero en Neuquén en el cambio de gomas en boxes, se lo impidieron. El fondo de la cuestión no es entonces si las charlas por radio deben ser públicas o no, algo que los pilotos saben perfectamente que muchas veces se difunden al aire, sino que sea justamente el piloto que gana con lastre y todo el que se haya quejado. En fin, lo cierto es que pese a la enorme superioridad que viene evidenciando en pista desde que dejó la escuadra propia y arribó al JP Carrera, recién ahora tomó la punta del campeonato sobre su compañero Santiago Mangoni, no dejando ningún resquicio al revitalizado campeón Mariano Werner, el único que pretendió hacerle algo de sombra. Tercero fue Esteban Gini, volviendo a mostrar el potencial de un equipo de la región como el Maquin Parts de Venado Tuerto.