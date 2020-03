Ardusso sacó ventaja pero quiere seguir mejorando

Facundo Ardusso es uno de los que más usa las redes sociales y en ellas todos estos días emitió mensajes solidarios en cuanto a la necesidad de que todo el mundo se quede en su casa mientras el país entero, y el mundo, atraviesa la pandemia del coronavirus. Los ruidos de motores se apagaron pero en algún momento, se espera que más temprano que tarde, va a volver y cuando se enciendan encontrarán al Flaco de Las Parejas en los más alto de TC, el sueño que persigue desde siempre. El mejor piloto de la provincia viene marcando el paso. Ganó en Viedma y cumplió con creces en Neuquén, donde fue el único que cargó lastre. Ergo, el Torino fue competitivo en ambas circunstancias. Pero previendo lo que ocurrió en 2019, el Renault Sport Team y el propio piloto no quieren relajarse.

Ardusso no ganó en la pista en Viedma, es cierto, pero continuamente intentó seguirle el paso a Mariano Werner, quien tenía los carburadores fuera de reglamento. Después del entrerriano fue sin dudas el más rápido en condición igualitaria para todos. Ya en el Centenario, el Torino fue el único auto que cargó lastre, 25 kilos, y aunque no estuvo en el lote de punta, sí circuló en el inmediatamente posterior. Es cierto que la carrera no pudo analizarse igual por el cambio de neumáticos obligatorio, donde su equipo fue el más rápido, pero terminó 7º y líder.

Claro que el 2019 lo arrancó igual y luego no fueron constantes. Por eso en el Renault Sport Team tomaron nota de que en Neuquén faltó motor y apuntan a corregirlo en el propio equipo, ya sin el suspendido Claudio Garófalo a cargo.

Claro que Ardusso no es el único que mostró potencial. El ganador de Neuquén, Juan Cruz Benvenuti, ya fue fuerte en Viedma y sólo un error en la serie lo relegó. Pero fue 10º y es otro Torino que aparece en la pelea grande.

También a Werner hay que anotarlo. El Ford preparado por Ulises Armellini en San Nicolás, y con los carburadores de Rody Agut en reglamento, se mostró fuerte en el Centenario. Y el campeón Agustín Canapino, con abandono prematuro en Viedma, mostró los dientes en Neuquén. Hay que anotarlo también.

