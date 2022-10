Tiempo de definiciones en el torneo oficial del Baby Fútbol

A tres jornadas de finalizar la primera parte del torneo oficial, mañana a partir de las 14 se jugará la 17ª fecha con varios cruces importantes: En la zona A, Central D (líder en la tabla acumulada con 125 puntos) recibirá a Morning C (82 unidades). En la zona B, Newell’s D (primero con 125) será local ante El Torito C (último con 12). En la zona C, Newell’s C (puntero con 131) recibirá a Morning A (con 92 es el mejor de simple afiliación). Y en la zona D, Central F (líder con 135) visitará al escolta Newell’s F (133). En tanto, el domingo se disputará el torneo Ilusión para la categoría 2011 y la Liguilla reservada para las categorías 2016.