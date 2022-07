La selección femenina se lució y solo cayó ante el campeón en la Copa Santa Fe

Las chicas ganaron su zona, no pudieron con Unión (SF) en semis y llegaron al 3er. puesto

Dejaron en claro que el fútbol femenino rosarino tiene un nivel destacado. Solamente un resultado adverso no les dejó completar la gran campaña que las llevara al título. Justo debieron jugar en semifinales de la Copa de Oro ante las tatengues de Unión, las últimas campeonas (ganaron 2-0 la final ante Racing El Campesino), las que finalmente repitieron la conquista lograda en 2019. En ese partido el 1-1 del primer tiempo no pudo quebrarse a favor y la derrota llevó a las rojiblancas rosarinas a disputar el tercer lugar y adjudicárselo sin dejar dudas con un 2-0, un resultado acorde con el desempeño de la clasificación en la zona C, en la que ganaron los tres partidos teniendo el arco en cero con las arqueras Livia Vignolo (Social Lux) y Tatiana Rojas (Adiur).