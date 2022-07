Etapa decisiva del torneo Solidario del Baby Fútbol

María Reina A - Categoría 2012: El equipo está formado por Byron Juárez, Alejandro Chávez, Brandon Fridman, Ian More, Eric Valenzuela, Lázaro Pupo y Santino Ramírez. DT: Nicolás Chamorro.

Por otro, la Copa de Plata, con las 16 siguientes en la sumatoria de puntos de la etapa inicial, en la que habrá representantes de 13 clubes, con Morning a la cabeza con 3 líneas: B, C y D.

En la Copa de Bronce actuarán quienes ocuparon los puestos 33 a 48 en la tabla acumulada y en la Copa de Cobre los que finalizaron entre los lugares 49 y 64.

Este fin de semana arrancarán las dos principales con los 8º de final en los que sumarán las 5 categorías (2011, 2012, 2013, 2014 y 2015) para lograr la clasificación a 4º de final (avanzarán los que sumen más puntos en la jornada y en caso de igualdad por diferencia de goles y mayor cantidad, respectivamente). Las llaves son:

Copa de Oro: Newell’s A v. Alianza A y R. Central E v. R. Central A (los vencedores jugarán en 4º de final); Newell’s F v. Newell’s D y Newell’s B v. Adiur B (los ganadores protagonizarán otra llave). Luego semifinales y de estas 8 líneas saldrá un finalista. En el otro cuadro los partidos serán: R. Central F v. Alianza C y R. Central C v. Newell’s E; R. Central B v. Newell’s C y R. Central D v. Alianza B.

Copa de Plata: con el mismo formato se enfrentarán de arranque: Adiur A v. Morning D y Provincial A v. El Torito A de un lado; Social Lux A v. Morning C y Oriental B v. Mitre A del otro. Y en el otro cuadro C.G.R. A v. U. Americana y Oriental A v. C. Aguirre A; San Telmo B v. Pablo VI B y Morning B v. 1º de Mayo.

Los partidos serán el domingo desde las 10 hs con la categoría 2015 y seguirán así: categoría 2014 (10.40), categoría 2013 (11.20), categoría 2012 (12) y categoría 2011 (12.40).

La próxima semana, el domingo 31 de julio, se jugarán las copas de Bronce y Cobre con los mismos horarios.

