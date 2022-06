El femenino de Social Lux, un equipo de 10... goles

En la B hay nuevas líderes porque las leonas de Leones mostraron las garras para vencer 3-0 a Juan XXIII y aprovecharon la derrota de Unión Americana por 3-1 a manos de Defensores Unidos, que se afirmó en el tercer lugar. En la 12ª fecha quedarán libres Leones y Def. Unidos, mientras que U. Americana jugará con Sarmiento.

Y en la C el choque clave entre las que mandaban quedó para las ahora únicas punteras de Club Gran Rosario (C.G.R.) al vencer 2-1 a las de Tiro Federal, que comparten el segundo lugar con las de Tiro Suizo, que ganaron los puntos sin jugar porque Fisherton no presenta equipo (igual que Arijón).

Ellas se preparan para jugar la Copa Santa Fe

El Femenino de la ARF también jugará la Copa Santa Fe y ya comenzó el trabajo de selección. Un gran desafió para ellas a nivel provincial que encararon con toda la ilusión de ser parte. Y para buscar la puesta a punto nada mejor que un partido amistoso contra un equipo consolidado y de primer nivel a nivel nacional como Argentino, que es gran protagonista en los torneos de la AFA.

El amistoso se llevará a cabo el próximo 15 de junio a la tarde, en cancha de Mitre de Pérez.

Las jugadoras comenzaron los entrenamientos a las órdenes de cuatro entrenadores: Nicolás De Bruno, Mauro Palacios, Virginia Salera y Macarena Vega.

La Federación Santafesina ya estableció la nueva competencia para jugarse entre el 24 y 26 de junio, con sede en la ciudad de Rafaela, ya que se aprovechará que la Liga Rafaelina celebrará el 1º de julio sus 100 años y este torneo formará parte de sus festejos.

El reinicio de las competencias tras la pandemia por coronavirus a nivel provincial se dio a fines del año pasado con la disputa de la Copa Femenina que se adjudicó la Liga Santafesina, tras vencer al primer equipo de Newell’s por 1-0 (no se organizó una selección rosarina), mientras que al podio lo completó la Liga Casildense.

En esta ocasión el representativo de Rosario estará presente con la elección de sus mejores jugadoras de las tres categorías en que se dividen los torneos de primera división.

Baby Fútbol: últimas fechas del Solidario

Con solo dos jornadas por jugarse el torneo Solidario del Baby tiene estas posiciones principales en la Acumulada (se les otorgó dos puntos por triunfos y uno por empates), de acuerdo a las tablas de la Asociación Rosarina de Fútbol:

Zona A: Newell’s A 120, Newell’s F 95, R. Central C 93 y Alianza A 87.

Zona B: Newell’s B 111, R. Central F 91, Alianza C 90 y Alianza B 85.

Zona C: Newell’s C 106, R. Central B 97, R. Central E 94 y Adiur A 86.

Zona D: Newell’s D 102, Adiur B 96, R. Central A 88 y Morning B 79.

Zona E: R. Central D 101, Newell’s E 88, C.G.R. A y San Telmo B 73.

Futsal: Los líderes del masculino no ganaron, las chicas punteras sí

Dos empates, de Náutico y Universidad, y una derrota de Central Córdoba, marcaron que no es sencillo el torneo para los punteros del masculino de Futsal, aunque conservaron el lugar de privilegio al completarse la 12ª fecha.

En cambio, en el Femenino no tuvieron problemas las que mandan y lo demostraron con un mismo resultado: 6-2 para Horizonte y Sunderland.

En primera división Náutico igualó 1-1 con Echesortu y ahora comparte el liderazgo con Jockey (venció 4-3 a Nueva Aurora) con 23 puntos y a uno quedaron Rosario Central y Usar.

En la B, Central Córdoba (28 unidades) perdió 3-2 con Sirio B, aunque se mantiene arriba porque también fue derrotado el escolta Unión Americana (3-6 con Parquefield), que tiene 27 puntos.

Universidad (29), el puntero de la C, conservó su posición pero igualó 3-3 con Regatas B.

En el Femenino A no pasó lo mismo porque Horizonte se impuso 6-2 a Sagrado Corazón y mantuvo 6 puntos de ventaja sobre Newell’s y Unión Americana.

Y menos con las jóvenes de Sunderland (36 unidades), que golearon 6-2 a las charrúas.