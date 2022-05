El femenino charrúa dio la sorpresa en Primera B del futsal

El conjunto femenino de Central Córdoba (14 puntos) venció a Latinoamérica (18) por 2 a 1 y lo bajó del liderazgo del torneo de Primera B, que ahora quedó en poder de Marista (21), que venció 4-0 a Rowing. Mientras que en la A, el equipo de Horizonte no se dejó asustar por Unión Americana y lo goleó 6 a 0 para quedar como único equipo con puntaje ideal y con tres unidades de ventaja sobre sus vencidas al cumplirse la 7ª fecha.

En la B lidera Unión Americana (21) seguido por Central Córdoba (19), y en la C UNR es el puntero con 19 unidades, seguido por Social Lux con 18. De selección Los combinados rosarinos Sub 20 y Sub 17 masculinos practicarán hoy bajo la atenta mirada de Matías Lucuix, seleccionador nacional en las instalaciones de la Universidad Nacional de Rosario, en la continuidad de los trabajos que los combinados de estas categorías vienen realizando hace algunas semanas.

Lucuix, entrenador de la selección argentina desde 2018, conquistó una Copa América y fue finalista del último Mundial al mando del elenco nacional. En 2016 integró el cuerpo técnico comandado por Diego Giustozzi que alcanzó el mayor logro de la historia del futsal argentino: la Copa Mundial.

La práctica matutina se realizará desde las 8.30 con dos partidos hasta las 10.30, y el DT de la selección mayor Argentina seguirá de cerca el desarrollo del conjunto nacional Sub 17 en los Juegos Suramericanos de la Juventud, y aprovechará su estadía en la ciudad para conocer el trabajo de las selecciones rosarinas. Los jugadores que integrarán las listas de convocados serán los mismos que trabajaron el pasado domingo, bajo las órdenes de Nicolas Bellingeri (Sub 20) y Matías Brachetta (Sub 17), en Náutico Avellaneda.