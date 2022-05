El 15 de mayo arrancan los torneos femeninos Sub 10, 12, 14 y 16

El juego comienza, el fútbol femenino para las jugadoras de menos de 16 años tendrá el puntapié inicial dentro de los reglamentos de la Asociación Rosarina, con torneos oficiales divididos en 4 categorías y será desde el próximo fin de semana del 15 de mayo . Las divisiones serán algo más amplias, hasta que la pelota empiece a rodar con mayor continuidad como ya sucedió en los certámenes de primera división. Ahora las categorías se dividirán en Sub 16, Sub 14, Sub 12 y Sub 10, muy bien para empezar y afirmar al fútbol femenino. El martes último en la ARF se realizó el sorteo del fixture con los equipos que se presentaron, que en este caso se permitió que fueran desparejos, lo importante es empezar con el juego.

Un total de 18 equipos se sumaron, aunque solo 6 presentarán las 4 categorías: Newell’s, R. Central, Social Lux, Pablo VI, Unión Americana y Villa Gobernador Gálvez. A ellos los acompañan Alianza con tres formaciones (Sub 10, 12 y 16), Provincial (Sub 12, 14 y 16), con dos San Telmo de Funes y Newell’s “B” (Sub 12 y Sub 14), Central Córdoba (Sub 14 y Sub 16), mientras que darán inicio a la competencia con una sola Teléfonos (Sub 12), R. Central “B” (Sub 14) y cinco equipos en Sub 16: San Martín, María Reina, Mitre de Pérez, Coronel Aguirre y Argentino.