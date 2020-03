Whatsapps al rojo

Una frase del jefe de la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara baja nacional despertó no pocos comentarios entre los buenos lectores de la política santafesina. Es que Mario Negri le dijo a Alberto Fernández: “Presidente, usted es el comandante en la batalla, somos uno solo en esta pandemia”. Los suspicaces de turno, whatsapp de por medio dada la cuarentena, remarcaban que semejante alineamiento de la oposición con el Ejecutivo nacional en el marco de la emergencia no era justamente lo que se estaba dando en la provincia, donde una fría indiferencia parece ser la tónica impuesta en un momento donde esa no parece ser la estrategia más adecuada.

Rock y coronavirus

En los días del coronavirus, todo cambia de manera impensada. Los músicos, por ejemplo, se reencuentran con su público por intermedio del streaming. Impresionante, en tal sentido, fue la convocatoria que tuvo el recital íntimo que dio Fito Páez. Desde el living de su casa, y con un escueto decorado integrado apenas por un piano, un fonógrafo, una computadora portátil, un montón de papeles y un vaso de agua, el rocker rosarino hizo un cálido recorrido por lo mejor de su popular repertorio. Se estima que una multitud de más de cien mil personas estuvo detrás de las pantallas para disfrutar de sus inoxidables clásicos. Aplausos.