Dos diputados provinciales presentaron este jueves en la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia en seguridad en la provincia. La idea de los autores de la iniciativa es que tenga vigencia por dos años. El proyecto fue firmado por Sergio Más Varela y Germán Mastrocola, integrantes del bloque de diputados de Cambiemos. Al justificar el pedido, los legisladores resaltaron la situación que se vive en las principales ciudades del territorio santafesino, donde las tasas de delitos en algunos casos son alarmantes y encabezan todas las quejas de los ciudadanos. Varios legisladores aprovecharon para recordar que Santa Fe ya estuvo en emergencia por el mismo tema, aunque eso no parece haber contribuido ni a bajar los delitos ni a aumentar la seguridad pública.

El bailarín que se peleó con su público en pleno show

El bailarín Hernán Piquín se enfrentó con algunos plateístas que fueron a ver su espectáculo en una ciudad del cordón industrial. Fue el domingo pasado, cuando se presentó en el Teatro de la Ciudad, en San Lorenzo. Antes del comienzo del show, Piquín había pedido expresamente a los asistentes que no tomaran fotos ni filmaran videos, pero como sucede siempre en estos casos, hubo quienes no respetaron su deseo y se dedicaron todo el tiempo a hacer las dos cosas. En un momento el artista se enojó y comenzó a increpar individualmente desde el escenario a algunos de los que ignoraron su pedido. Del otro lado, no faltó quien lo enfrentara y le dijera a viva voz que la cortara con el reclamo. Después no pasó nada, pero tanto el bailarín como el público se fueron disconformes por lo que había sucedido.

Son tantas listas que ya no saben qué nombres ponerles

Son tantas las listas (27 en total) que se inscribieron para las elecciones primarias en la categoría a diputados nacionales en Santa Fe que sus apoderados se las vieron en figurillas para ponerles nombres. Como se sabe, no puede haber dos que se llamen iguales, por más que pertenezcan a alianzas distintas. Eso obliga a los candidatos a aguzar el ingenio y la creatividad, no solo para cumplir con esa norma sino también para elegir nombres atractivos. Por eso no resulta extraño que haya listas que se llamen Lealtad Animal o Por los Animales. Será interesante saber cuántos votos sacan.