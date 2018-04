Viejo, sólo eso

"Devuélvele a la gente lo que de la Tierra es, /solamente se arrastra quien no tiene alas ni pies". Nunca quiere hablarlo, pero algo debe haberle ocurrido, hace tiempo, escuchando a Los Abuelos de la Nada en "Espía de Dios". Y ahora que parece haberle caído un rayo, vuelve a disfrutar aquellas letras que resuenan cual poesía silenciosa. Es de noche. Lo sabe porque la oscuridad invadió todos los rincones, hasta los de su alma. Esta vida es un circo llamado confusión, piensa. Los sonidos se pierden y dormita en el amable sillón que se amolda a su cuerpo con un libro entreabierto en la falda. Sueña que el ojo divino lo observa con compasión y se traslada a mundos lejanos que existen pero no se ven. Su mente juega a descubrirlos. Un ruido lo despierta y la endemoniada luz de unos faros estalla en sus pupilas dejándolo encandilado como a un gato que cruza una ruta destinado a convertirse en rara alfombra atigrada. Se endereza por etapas permitiendo que las articulaciones se acomoden con dolorosos crujidos. Sube la breve escalera que lo llevará al dormitorio y la sístole galopa. Tose se queja y vuelve a toser. Paso a paso avanza en cámara lenta evitando una caída que sería fatal y escucha gente correr. Los envidia. Imagina que se congregarán en un diminuto valle donde se mezclarán sin hablar de sus pecados a la espera del fin del agónico experimento en este mundo. No permanecerá demasiado en la cama. Le cuesta pegar un ojo así que desayunará temprano vencido ya el deseo de quedarse un rato más en posición fetal. Prestará atención al fuego cruzado de amargas novedades presentadas con inexplicables sonrisas y coincidirá con el escritor Cormac Mc Carthy que, en una obra que hace referencia a un poema del irlandés William Yeats, afirmó que "No es país para viejos". Y a modo de consuelo se dirá, sin convencimiento, que en todas partes debe ser igual.