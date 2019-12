Varias infracciones de tránsito en una sola fotografía

La mala conducta de los rosarinos a la hora de movilizarse por la ciudad es ampliamente conocida por todos. A diario, y con calles cada vez más saturadas, se advierten escenas de película que ponen en riesgo la vida de las personas. Desde hace unos días circula por las redes sociales una imagen de Rosario que no tenía precisamente el propósito de ilustrar sobre el comportamiento de la gente en los espacios públicos. Tal vez la intención era mostrar una postal nocturna de la ciudad. Sin embargo, quienes observaron la imagen en detalle y con lupa advirtieron que en la fotografía quedaron registradas varias infracciones, entre las que se destacan un auto en doble fila, una moto circulando por la bicisenda, una bicicleta en lugar prohibido y quien la conduce con un celular en la mano. También se ve un taxista levantando gente en la mitad de cuadra y en doble fila y un auto estacionado en la parada de colectivos.

Lo que faltaba: Trump se pelea hasta por “Mi pobre angelito”

Para la cadena de televisión nacional canadiense, la CBC, todo fue por cuestión de tiempo. Haber eliminado una escena de “Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York” (Home Alone 2: Lost in New York) en la que aparece el entonces magnate neoyorkino Donald Trump fue para ahorrar algunos minutos. Pero parece que el presidente norteamericano se enojó y no quiere nunca perder protagonismo. En realidad, los canadienses cortaron, en televisión, justo la parte donde aparece Trump por una cuestión de tiempo para incluir avisos comerciales. En la película, el pequeño Kevin McCallister (Macaulay Culkin) entra al lujoso Hotel Plaza de Nueva York y pregunta a un hombre (Donald Trump) dónde está el lobby. “Al final del pasillo, a la izquierda”, responde Trump, en una escena en la que aparece menos de 10 segundos. En 1991, él era el dueño de ese hotel. Trump se enfadó porque esa escena desapareció y su disgusto fue tal que hasta complicó la relación con Canadá. Para manifestar su malestar hizo en los últimos días varias referencias capciosas en Twitter sobre el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, un estadista con una mirada progresista que le saca años luz de diferencia a su vecino del sur.